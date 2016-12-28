"Если случаи употребления допинга были скрыты и получат доказательства, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примут все необходимые меры и введут санкции", - цитирует Инфантино ТАСС.

Ранее глава федерации заявлял, что допинговые скандалы в российском спорте не смогут повлиять на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года под эгидой ФИФА. При этом Инфантино выражал уверенность в том, что "бойкоты и лишения не решат проблем России".

В начале декабря независимая комиссия WADA обнародовала вторую часть доклада Макларена о нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами и манипуляциях с допинг-пробами. Докладчик упомянул, что несколько проб российских футболистов оказались положительными. В докладе также приводится информация, что допинг могли употреблять юные игроки.

После публикации доклада ФИФА запросила у WADA все детали и доказательства, касающиеся случаев применения допинга в российском футболе, на которые ссылается Макларен. После изучения этой информации ФИФА пообещала предпринять соответствующие шаги.

В прессе также появлялись слухи о начале расследования в отношении главы Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко со стороны следственной палаты комитета ФИФА по этике.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил надежду, что призывы к бойкоту и переносу международных соревнований из России, которые звучат после публикации второй части доклада комиссии WADA, не коснутся чемпионата мира - 2018 по футболу.

Вице-премьер правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявлял, что у него нет опасений по поводу возможного бойкота из-за допинг-скандалов Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.