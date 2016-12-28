Легендарный бар в Старом городе закроют

Один из владельцев Shooters Даниэль Мюнтинен признает, что судебный процесс с Таллинном сыграла свою роль, но главная причина закрытия заключается в том, что люди просто стали меньше пить, сообщает Postimees.ee.

«Люди пьют меньше. Ничего не поделаешь, время вышло, и заведение придется закрыть», - отметил он.

По его словам, молодое поколение не употребляет столько алкоголя, как это делали молодые люди еще несколько лет назад.

«За последние шесть лет привычки молодежи изменились. Это не очень бросается в глаза, но если побеседовать с хозяином любого бара, то выяснится, что люди стали больше есть и меньше пить», - отметил он.

По его словам, молодежь, которая раньше отдыхала в Старом городе, теперь предпочитает заведения на улице Теллискиви. «Shooters уже не тот, что был с 2010 по 2012 годы и с этим уже ничего не поделать», - считает Мюнтинен.