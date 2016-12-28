Участники силламяэского дерби — "Миликорп Силмет" и "Дина" — победителя не выявили — 1:1, пишет rus.err.ee.

Действующий чемпион Эстонии таллиннский "Космос" принимал новичка лиги "Ринопал", костяк которого составляют игроки ранее выступавшие за прекративший существование "Анжи", и потерпел второе поражение в сезоне — 3:6.

В противостоянии аутсайдеров - команд "Арарат-ТТУ" и "Нымме ОлиБет" - победителем вышли ныммесцы - 7:4, а в центральном матче тура в Нарве встречались лидеры — "Нарва Юнайтед" и столичный "Аугур" (3:2 в пользу "Аугура").

"Аугур" с 22 очками единолично возглавляет турнирную таблицу, на второй строчке разместился "Нарва Юнайтед" — 19 баллов, а на третьей с 17 очками находится "Ринопал".