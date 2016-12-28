Туристы назвали главные составляющие удачного отпуска

Согласно результатам опроса 17 000 человек из 17 стран по всему миру, путешественники чувствуют себя счастливее в странах, где люди дружелюбны и часто улыбаются. По словам трети путешественников (33%), им нравится останавливаться дома у местных жителей, а четверть опрошенных любят знакомиться с новыми людьми (24%). Видимо, хорошее настроение заразительно: согласно наблюдениям почти половины опрошенных (47%), во время отпуска их отношения с любимым человеком или семьей становятся гармоничнее, пишет "Моя планета".

Первое место в рейтинге самых дружелюбных стран занимает Австралия, за ней с небольшим отрывом следуют Канада и Италия. Также в десятку вошли Испания, США, Таиланд, Япония, Франция, Новая Зеландия и Бразилия.

«Более десяти лет исследований показали, что хорошее настроение и позитивное мышление невероятно сильно влияют на окружающих. Чтобы заразить других оптимизмом, даже не обязательно что-то говорить. Если вы находитесь рядом со счастливыми людьми, вы сами с большей вероятностью будете чувствовать себя счастливыми, поэтому дружелюбные местные жители так сильно влияют на впечатления от поездки. Это дополнительный повод для путешествий, ведь когда у нас хорошее настроение, другим людям вокруг нас также проще настроиться на позитив. С научной точки зрения счастье всех людей взаимосвязано», — говорит Шон Ачор, бакалавр и магистр Гарвардского университета, один из ведущих исследователей счастья в мире, автор бестселлеров по версии The New York Times и адвокат позитивной психологии.

Помимо прилива счастливых эмоций при первом взгляде на место проживания и теплом приеме, оказанном персоналом (38%), путешественники отмечают и другие важные факторы идеального отпуска. Четверть опрошенных любят погружаться в местную культуру (25%), а для половины неотъемлемой частью хорошего отдыха является вкусная еда (48%). По словам 45%, наиболее важная составляющая путешествия — наличие живописных пейзажей.

Конечно, впечатления от путешествия зависят не только от того, куда вы едете и что делаете. Место, где мы живем и спим во время отпуска, тоже влияет на ощущение счастья. По результатам исследования, самую важную роль играет удобная кровать (80%), а также живописный вид из окна (60%).

Независимое исследование было проведено по заказу Booking.com среди репрезентативной выборки по 1000 человек из каждой из 17 стран. Каждый респондент совершил хотя бы одну поездку внутри страны или за рубеж за последний год.

В общей сложности в исследовании приняли участие 17 157 респондентов в возрасте от 18 лет из Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Испании, Хорватии, России, США, Канады, Бразилии, Китая, Японии, Индии, Таиланда, Австралии и Новой Зеландии. Сбор данных осуществлялся с 9 сентября по 4 октября 2016 года.