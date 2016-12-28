Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что 26 декабря примерно в 7 часов утра полиция получила вызов в заведение на улице Татари. Между двумя посетителями этого заведения, мужчинами в возрасте 31 года и 35 лет, возник конфликт. В ходе драки мужчины нанесли друг другу телесные повреждения, на место было вызвана скорая помощь.

Одному из мужчин помощь была оказана на месте, другого доставили в больницу. Для того, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия, было начато уголовное производство по статье 263 «Грубое нарушение общественного порядка».