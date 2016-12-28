Правительство повысило зарплаты учителям

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, с 1 января 2017 года минимальный оклад педагогов общеобразовательных школ и профессиональных училищ вырастет с нынешних 958 до 1000 евро в месяц, сообщает портал Rus.err.ee.

Также принятое постановление предусматривает, что с 1 сентября нижний предел ставки зарплаты учителя вырастет до 1050 евро в месяц.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, таким образом к началу следующего учебного года минимальная зарплата учителя вырастет почти на 10% по сравнению с ее текущим размером.