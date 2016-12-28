В этом сезоне от гриппа умерли три человека

На прошлой неделе с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей к врачам обратились 4650 пациентов. Как сообщает Департамент здоровья, 49 процентов из них были детьми.

Количество обращений к врачам за неделю увеличилось на пять процентов, в том числе удвоилось количество больных гриппом или гриппоподобными заболеваниями. Среди больных больше всего детей в возрасте до пять лет.

Главное отличие этого сезона гриппа заключается в том, что он пришел раньше обычного. «Если, как правило, вирусы гриппа мы начинаем регистрировать в январе и пик распространения вирусов выпадает на февраль или даже март, то в этом году болеть гриппом стали на месяц раньше», - объяснила главный специалист Центра гриппа Ольга Садикова.