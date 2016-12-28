Гостиная до и после: вот что может сдeлать белый цвет

Дочь Роксаны и две ее подружки поступили учиться в университет и сняли жилье рядом с учебным заведением. Когда Роксана увидела квартиру, где предстояло жить ее дочери, она тут же решила, что мрачную коричневую гостиную остро необходимо переделать. «Планировка гостиной была отличная, особенно удобным показался встроенный стенной шкаф рядом с камином, но цветовая гамма была ужасной: коричневые стены, коричневый ковер, черные кожаные диваны и темно-зеленые шторы», - пишет Роксана в своем блоге. Это была совсем не та гостиная, где было бы приятно собираться по вечерам юным девушкам-студенткам.

Гостиная до ремонта. / thehoneycombhome.com

К счастью, владелец дома согласился на переделку. «Я покрасила стеновые панели в белый цвет, и уже одно это изменило картину до неузнаваемости. Неиспользуемый камин я заполнила книгами: это интересный дизайнерский прием к тому же лишил кошку возможности забираться в дымоход. На полки стенного шкафа расставили недорогие, но милые декоративные вещицы, которые я привезла из дома», - описывает Роксана ход работ.

Гостиная после ремонта / thehoneycombhome.com

Последними штрихами стала перестановка мебели. Затем Роксана купила в IKEA новый ковер и несколько декоративных подушек в H&M: они только оттенили цвет стен.«Разница была огромной. Девочки жили в этой квартире полтора года, и я считаю, что сделала все правильно: инвестиции себя оправдали», - говорит Роксана.

Фото: thehoneycombhome.com

Остальные фотографии можно найти в блоге Роксаны.