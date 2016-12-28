Водитель автобуса не поехал по разбитой дороге. Пассажиры остались на холодном ветру

На этой неделе в уездную управу обратилась женщина, которая вечером 23 декабря надеялась с детьми доехать из деревни Мыннасте волости Тарвасту в Вильянди. И хотя они прибыли на автобусную остановку вовремя, уехать все равно не удалось, поскольку автобус не пришел. За то, что ей пришлось остаться на остановке в чистом поле под порывами ледяного ветра, женщина поблагодарила в своем письме чиновников, которые сделали ей такой неприятный подарок к Рождеству.

Sakala расспросила о случившемся руководителя вильяндиского отделения паевого товарищества Autonen, которое организует работу общественного транспорта в восточной части уезда, Урмаса Саареметса и получила подтверждение, что в тот вечер водитель автобуса, следовавшего из Мустла в Вильянди через Вялусте, на самом деле не заехал в Мыннасте. Когда о произошедшем узнали, водитель объяснил свой поступок отвратительным состоянием дороги.

А точнее, в своем объяснении он указал на то, что в последнее время дороги в Мыннате стали настолько мягкими и дырявыми, что там невозможно ехать быстрее 30 километров в час, из-за чего автобус выбивается из графика.

Доставить детей в город вовремя

«В тот раз он думал о детях, которые сказали, что им обязательно нужно попасть вовремя в Вильянди, чтобы тут же пересесть на другой автобус. Он решил пойти им навстречу и не заезжать в Мыннасте», - сказал Урмас Саареметс.

Местный руководитель автобусной фирмы не стал защищать своего водителя напрямую, но отметил, что понимает его аргументы: «Единственной проблемой было то, что он не сообщил нам о своем решении».

Руководитель уездного отдела развития, отвечающий за организацию движения общественного транспорта, Каупо Касе сожалеет, что людей заставили в канун Рождества стоять на дороге на ветру, и надеется, что в дальнейшем такого не повторится. В то же время он вынужден признать, что в последнее время дороги стали очень плохими, что неизбежно влияет на движение автобусов.

«Я занимаюсь автобусным транспортом в течение пяти лет и не помню, чтобы раньше в больше части с государственными дорогами возникали такие большие проблемы. Да, мы должны признать, что конкурсы на господряд, направленные на поиск дешевых дорожных рабочих, не приносят хорошего результата. За меньшие деньги можно получить только меньшее качество», - рассуждает Касе.

Кроме того, он считает, что государство инвестирует в местные дороги очень мало, из-за чего Вильяндиский уезд остается лидером среди уездов Эстонии с самым большим количеством гравийных дорог.

Если сложить все гравийные дороги, по которым в Вильяндимаа ездит общественный транспорт, то получится 281 километр. Это такое же расстояние, как от Вильянди через Ригу до границы с Литвой.

В этом году хуже

Как Каупо Касе, так и Урмас Сааремент отметили, что уход за дорогами стал заметно хуже после того, как в январе Департамент шоссейных дорог передал их акционерному обществу Vooremaa Teed из Йыгева и его субподрядчику акционерному обществу Eesti Keskonnateenused. Раньше эту работу выполняло паевое товарищество Sakala Teed.

Саареметс сомневается, что у новых предприятий есть подходящие для ухода за гравийными дорогами машины: «Водители автобусов уже давно не видели ни одного грейдера. Кажется, что все пытаются сделать тракторами. Но это не дает хорошего результата», - говорит он. Также представитель автобусной фирмы считает, что ответственные за это фирмы слишком медлительны, а потому не успевают при изменчивой погоде использовать подходящие дни для латания дыр.

Представитель Vooremaa Teed Андрус Веэрла с представленной критикой не согласен, говоря, что дороги не обязательно профилировать именно грейдерами, для этого хорошо подходят и другие машины. И все же, он признал, что этой осенью им не хватило дней, когда работники могли бы заниматься ремонтом дорог. Но это не одна проблема, есть и другая: день - оттепель, день – подмораживает. «Но, когда возможно, мы тут же выходим на улицe и делаем все, что можем. Так, например, вчера (во вторник – ред.) на той же дороге Вялусте, работы шли и днем, и ночью», - сказал Веэрла.

Но, смотря на это дело шире, представитель фирмы высказал мнение, что лучше было бы больше заниматься ремонтом дорог, поскольку для слишком тонкого слоя гравия невозможно установить подходящие откосы для отвода воды. Не помогают, по его оценке, и канавы: «Приняв во внимание все обстоятельства, даже при большом объеме сделанной работы, нет никакой надежды на то, что результат окажется хорошим».

Он считает, что дороги будут в порядке только тогда, когда государство найдет возможность либо покрыть их черным покрытием, либо, хотя бы, выделить больше денег на приведение в порядок гравийных дорог.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Ханнес Вайдла, руководитель по уходу Ляэнеского региона Департамента шоссейных дорог.

Теплая и сырая погода сделала гравийные дороги совершенно неровными. Однако укрепить их было невозможно, поскольку для этого нужна подходящая погода, то есть правильная для гравийного слоя влажность. Если бы пропитавшиеся влагой дороги попытались укрепить, мы получили бы дороги, по которым совсем невозможно было бы двигаться. Именно поэтому мы просим о разумном отношении.

Дороги из-за погодных условий могут различаться в разные годы, а потому может сложиться впечатление, что за ними не ухаживают или не справляются. На самом деле, это не так. Департамент шоссейных дорог доволен уходом за дорогами в Вильяндимаа.

Утверждение, что там не используют правильные машины, не отвечает действительности. У Vooremaa Teed вместе с субподрядчиком есть пять грейдеров для обслуживания дорог в уезде. Кроме того, имеются соответствующие самосвалы и трактора. Где и какую технику применять, зависит уже от состояния дороги.

Вильяндимаа не ставил себе задачи стать передовиком среди уездов Эстонии по количеству качественного дорожного покрытия. Причины, почему в северной части, например, в Ляэне-Вирумаа добились лучшего состояния – исторические. Дело в том, что тут используют местные материалы, а поверхности дешевле.

С 2011 года покрытие было положено на 105 километрах гравийных дорог Вильяндимаа. В следующем году запланировано сделать то же самое на 28 километрах.