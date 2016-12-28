Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

«Можно ли вести видео- и фотосъемку на законных основаниях как частное лицо - покупатель в магазинах, торговых центрах, спа, банках? На каком основании при входе в торговый центр размещены наклейки, которые запрещают фотографировать?» - спрашивает читатель Алекс.

Отвечает советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Майре Иро:

Магазины, торговые центры, спа, банки, а также другие учреждения имеют право установить внутри своих помещений порядок или правила, которые им подходят. Среди прочего они могут запретить фото- и видеосъемку. Поскольку речь не идет о публичном пространстве, то решение о том, запрещать или разрешать фотографировать, принимает само предприятие.

Причин на запрет фото- и видеосъемки может быть много. Начиная от обеспечения безопасности до создания приятной рабочей атмосферы. Конкретную причину, по которой то или иное предприятие запрещает фотографировать на своей территории, необходимо спросить непосредственно у представителей предприятия.

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