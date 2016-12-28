ТОП-10: чем запомнится 2016 год

1. Страна Миграния – страна без забот

Новогодняя ночь в Кельне. / Scanpix

Год начался с беспорядков в Германии и закончился трагедией, которая произошла там же. Весь январь мы обсуждали нападения на женщин в Кельне – сколько в этом правды и сколько вымысла, насколько серьезна обнажившаяся проблема и как ее используют в своих интересах различные политические силы. В итоге страшилка оказалась несколько преувеличенной: массовых изнасилований не было, но были заявления о кражах; а нападали в основном не беженцы, а обладатели германских паспортов, хотя и не немецкого происхождения. Как это ни печально, но заканчивать год Германии пришлось на еще менее веселой ноте: теракт на рождественском базаре в Берлине вновь заставил говорить о ситуации с безопасностью и необходимости контроля над выходцами из менее благополучных стран.

2. Берегись автомобиля

Цветы у французского посольства после теракта в Ницце / Vincenzo Livieri / La Presse

В этом году грузовик в Европе превратился в оружие. Террористы атаковали по праздникам: в Ницце в День взятия Бастилии 31-летний выходец из Туниса раздавил на Английской набережной 86 человек, еще 308 получили ранения. 19 декабря еще один тунисец протаранил рождественские ларьки в Берлине, в результате этого теракта погибли еще 12 человек и более 50 были ранены. После теракта подозреваемый беспрепятственно проник на территорию другого государства и был убит в Италии. Ответственность за оба теракта взяло на себя «Исламское государство», в журнале которого в ноябре была опубликована подробная инструкция по использованию грузовиков для нападения на скопления людей. Эта же организация стояла за терактами в брюссельском аэропорту и метро в марте: погибли 35 человек. И еще девять человек в июле стали жертвами убийцы иранского происхождения в Мюнхене.

3. Я все прощу

Российский посол в Турции и его убийца / BURHAN OZBILICI / AP

Сложные взаимоотношения России и Турции за год претерпели кардинальные изменения. В начале года мы читали новости о том, как турецкий премьер сравнивал Россию с «Исламским государством», а турецкие болельщики закидали камнями автобус с футболистами «Локомотива», но в декабре процветающие российско-турецкие отношения не смогло испортить даже убийство посла РФ Андрея Карлова в Анкаре. О чем только не забудешь ради взаимной выгоды…

4. Обессиленная Сирия

Эвакуация из Алеппо / GEORGE OURFALIAN / AFP

Мир во всем мире любой ценой - да так , чтобы камня на камне не осталось. Приблизительно этого добиваются те, кто продолжает воевать в Сирии. Число жертв этой войны уже исчисляется сотнями тысяч. Бомбардировки Алеппо и случайная, по всей видимости, гибель российского самолета, везшего в Сирию ансамбль им. Александрова и доктора Лизу, вписали одну из самых мрачных страниц в историю 2016 года.

5. С вещами на выход

Сторонников членства в ЕС среди британцев оказалось меньше, чем противников. / Daniel Leal-Olivas/PA Wire/Press Association Images

В этом полном оптимизма году многим хотелось сказать: «Остановите Землю, я сойду». Вот и Великобритания попросилась на выход из Евросоюза. Причем неожиданно для самих британцев. И если развал британского кабинета министров по итогам этого мероприятия простых европейцев волновал постольку-поскольку, предстоящий выход столь крупного государства из европейского объединения и его возможные последствия обеспокоили наблюдателей куда больше. Не менее тревожными им показались результаты итальянского референдума, последствия которого станут понятны лишь в следующем году. Учитывая, что скептицизм в отношении объединенной Европы продолжает расти и в других странах, где к тому же скоро предстоят выборы, эксперты говорят о возможном распаде Евросоюза.

6. Трамплин в неизвестность

Дональд Трамп спутал элите карты. / Matt Rourke/AP

Мало было европейских сюрпризов, отличились заодно и Соединенные Штаты, выбрав не того президента, к которому была готова западная политическая элита. И теперь можно сколько угодно тыкать пальчиком в неведомых хакеров, которые, как предполагается, могли повлиять на результаты президентских выборов в США, но налаживать отношения руководителям разных стран все равно придется с Дональдом Трампом. Кстати, некоторые обозреватели назвали американские выборы событием года в России – так пристально за ними следили и комментировали их по другую сторону океана.

7. Пинка под допинг

Антидопинговая лаборатория./ Scanpix

В мире спорта этот год должен был запомниться Олимпиадой в Рио или хотя бы чемпионатом Европы по футболу, но войдет он в историю благодаря скандалу с массовым употреблением допинга российскими спортсменами. И никто не вспомнит на фоне российских откровений, например, о согрешившей норвежской лыжнице Терезе Йохауг – по той простой причине, что в других странах употребление допинга не носило столь массового характера. Или, во всяком случае, этому не уделялось столько внимания. К тому же, мало где столь озабочены спортивными достижениями как проявлением державного величия.

8. Как за каменной стеной

Президент Кальюлайд стоит на защите страны. / Kaitsevägi

В Эстонии тем временем женились, заводили детей, уходили и приходили президенты. В начале года страна следила за тем, в каком платье выходила замуж Иева Ильвес, в середине переживала за Марину Кальюранд, ее президентские амбиции и сумочку, а к концу свыклась с мыслью о том, что руководить государством будет дама с прагматичным складом ума и жестким характером, которая не ходит в церковь на Рождество и не склонна миловать преступников. К концу декабря особо талантливой части населения удалось даже перестать путать Кальюранд и Кальюлайд.

9. Не отстали по отставкам

Новое правительство вступило в должность, прежний премьер не излучает оптимизма. / Mihkel Maripuu

Что бы о нас ни говорили, Эстония в тренде! В уходящем году было модно избирать неожиданных президентов и отправлять правительства в отставку – мы не отстали от тенденций и не только получили нового президента, но и сменили кабинет министров. Правда, сначала для этого потребовалось потеснить Эдгара Сависаара с поста председателя Центристской партии, после чего лидерам центристов, соцдемов и IRL не составило особого труда договориться. А тем, кто теперь не у дел, остается только вставлять палки в колеса Ратаса. Бывшего министра сельской жизни вот уже отправили из оказавшегося неуютным кресла в сельскую местность.

10. И Фидель на полях асфоделей

Фидель Кастро / Scanpix/CLAUDIA DAUT/REUTERS

А еще в этом году нас покинули Фидель Кастро и Шимон Перес, певцы Дэвид Боуи, Леонард Коэн, Джордж Майкл и Принс, актеры Владимир Зельдин и Альберт Филозов, актрисы Людмила Иванова, Зинаида Шарко и звездная воительница Керри Фишер, кинорежиссер Анджей Вайда, писатели Умберто Эко и Фазиль Искандер, поэтесса Новелла Матвеева, скульптор Эрнст Неизвестный и архитектор Заха Хадид, боксер Мохаммед Али, футболисты Йохан Кройф и Чезаре Мальдини. А также актер нашего Русского театра Олег Рогачев и его жена, актриса Светлана Дорошенко, и глава эстонской организации ветеранов Владимир Метелица. Но если от этого списка вам стало по-настоящему грустно, подумайте о том, что вы просто еще не знаете, кто родился в этом году.