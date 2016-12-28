Не делайте этого в своей квартире: совет дизайнера

Типичная ошибка, которую делают люди, обустраивая свой дом - расстановка мебели строго вдоль стен. Конечно, большинство делает это только потому, что "так больше войдет", однако с этой дурной привычкой пора заканчивать.

По словам высококвалифицированных дизайнеров интерьера, цитирует портал интернет-ресурс Popsugar, оставленное в центре помещения большое пустое пространство нарушает гармонию и не создает уюта. Подобным образом обставленная комната выглядит чересчур официально.

Попробуйте сделать так: выдвиньте диван чуть вперед, отодвинув его от стены всего на 20-30 сантиметров. Вы сразу увидите, что, что в комнате стало уютнее.