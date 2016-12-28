Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу

Как пишет портал Tallinn City, 27 декабря полиция получила сообщение, что в ветеринарной клинике на Вильде теэ в Таллинне неизвестный избил 18-летнего юношу, причинив ему физический вред. Предполагаемый нападавший известен полиции.

Помощница ветеринара, которая стала очевидицей этого инцидента, согласилась на условиях анонимности описать произошедшее.

«В нашу клинику забежал молодой человек. Отдышавшись, он сказал, что его преследуют и хотят избить. Он надеялся, что второй молодой человек, преследователь, не решится зайти в клинику. К сожалению, он ошибся», - рассказала помощница ветеринара.

Через несколько минут в клинику зашел второй юноша. Он осмотрелся и, не промолвив ни слова, вышел на улицу. Впрочем, спустя мгновение он вернулся.

«Изначально между молодыми людьми была только перепалка и угрозы. Тот, кому угрожали, попросил, чтобы я вызвала полицию. Я это сделала. Во время разговора второй молодой человек стал бить его - кулаками, локтями и ногами. Полиция должна была это слышать, так как я обратилась к нападавшему с требованием немедленно прекратить избиение. Пострадавший не мог постоять за себя, он лишь пытался укрыться от ударов», - поведала работница.

В клинике в тот момент находились клиенты, которых помощница ветеринара отвела в другое помещение.

«Я, как бывший сотрудник психиатрической клиники, прошедший соответствующие курсы, знаю, что самой нельзя вмешиваться. Я сохранила спокойствие и попросила человека в регистратуре не вмешиваться», - пояснила она.

По ее словам, молодые люди мебель не сломали. Дальше регистратуры они не ушли. В то же время сотрудник регистратуры позвонил второй раз в центр тревоги.

Когда полиция прибыла на место через четверть часа после первого звонка, нападавшего в ветеринарной клинике уже не было. Полицейские поговорили с пострадавшим.

«Юноша, которого избили, был в сознании. Его потряхивало, а губы были в крови. Мы дали ему тампоны и на места, куда пришлись самые сильные удары, приложили их», - добавила помощница ветеринарной клиники.

Пострадавший, который покинул помещение вместе с полицией, сказал, что это не первый конфликт: ему известно имя нападавшего, а угрозы от него поступали и раньше.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей серьезное нарушение общественного порядка. За такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или тюремного заключения сроком до пяти лет.