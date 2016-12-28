Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Вячеслав Иванов: бабочка на ядерной кнопке

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Кое-кто пророчит в будущем году потепление американско-российских отношений, но не факт, что нас ждет на этом фронте что-то хорошее, пишет журналист Вячеслав Иванов.

Как это ни банально, но картина мира – это огромная мозаика, где крупные фрагменты соседствуют с незаметными на первый взгляд деталями, а трагедия – с фарсом. Делить их на важные и второстепенные бессмысленно: они настолько взаимоувязаны, что без тех и без других панорама будет неполной.

Состоявшееся 19 декабря голосование коллегии выборщиков, окончательно закрепившее победу Дональда Трампа в президентских выборах, хоть и стало важной вехой в политической жизни США, но в глобальном масштабе привлекло гораздо меньше внимания, чем следовало ожидать. Может, прав избранный 45-й хозяин Белого дома – Америка действительно становится второразрядной державой? Хотя поводы, отвлекшие внимание мировых СМИ от президентской интриги США – 2016, заслуживают признания в качестве более чем просто уважительных. Убийство российского посла в Анкаре, теракты в Стамбуле, теракты в Германии, катастрофа Ту-154... Високосный год уходит и с присущим ему коварством на прощание подбрасывает кровавые сюрпризы, явно нарушающие традиционный характер предрождественских и предновогодних подарков.

А ба-боч-ка крылышками бяк-бяк-бяк!

И, тем не менее, есть повод, отдав дань памяти жертвам актов насилия, обратить внимание на детали мозаики не столь инфернально эффектные, но тоже имеющие значение. Поэтому, усомнившись вслед за Дональдом Трампом в величии Америки как сверхдержавы, обратим взоры на нашу республику, которая, похоже, в отличие от заокеанского «большого брата», вступает в некую эпоху Ренессанса.

После того, как прежней коалиции удалось в результате многоходовой интриги свалить великого и ужасного железного Эдгара (даже ценой утраты собственного лидерства), на Тоомпеа воцарились мир и благорастворение воздухов. Многие аналитики связывают этот эффект с тем, что наконец-то наша парламентская лодка обрела столь необходимую ей устойчивость (моряки говорят «остойчивость») благодаря достигнутому справедливому равновесию, когда равная реформистам по величине и степени влиятельности Центристская партия обрела статус не просто коалиционной, но правящей.

И страшно себе представить, что этого могло не случиться по причинам каким-то совсем уж пустяшным. На днях известный предприниматель Олари Таал поделился с журналистами сенсацией, напомнив, что весной этого года на выборах президента эстонского Олимпийского комитета Урмас Сыырумаа занял эту должность благодаря перевесу всего в один голос. «Этот голос оказался взмахом крыла бабочки, вызвавшим большой шторм. Если бы этот один голос не отошел Сыырумаа, Юри Ратас стал был президентом Олимпийского комитета и не сменил бы Сависаара на посту лидера партии. Скорее всего, не пало бы правительство и не было бы изменений в Партии реформ. В этом смысле у одного неожиданного решения оказались очень серьезные последствия».

Рисуя эту апокалипсическую картину, бизнесмен, конечно, пошутил, к тому же на свой лад трактуя понятие «эффект бабочки», которое описывает Рэй Брэдбери в своем знаменитом рассказе «И грянул гром». Наши далекие потомки научились путешествовать во времени и с познавательной целью организуют для желающих туры в любой период прошлого. Условие одно: ни к чему не прикасаться, ни на что не пытаться воздействовать. Но один из туристов, оказавшись где-то во временах динозавров, нечаянно наступает на бабочку. К каким необратимым последствиям это приводит, он и его экскурсоводы узнают только по возвращении в свою эпоху...

Что ж, в каждой шутке есть доля шутки. И хотя представить себе одного из богатейших людей Эстонии в роли яркокрылого насекомого сложно, это все-таки лучше, чем стрельба по послам или погоня за несчастными жертвами на тяжелом автобусе.

Давно так не улыбались...

Впрочем, полностью отрицать роль Америки как мировой державы пока, видимо, рано. Поэтому вернемся к избранному президенту, с именем которого многие эксперты связывают неизбежное потепление отношений между США и РФ. Дескать, и по поводу антироссийских санкций новый президент высказывался отрицательно, и лично о Путине отзывался в позитивном ключе, и в госсекретари-то назначает Рекса Тиллерсона – человека, имеющего давние и тесные связи с российским бизнесом, да к тому же получившего из рук самого президента Путина российский Орден Дружбы.

Оптимизм подобных прогнозов, однако, выглядит скорее как попытка выдать желаемое за действительное. В истории американо-российских отношений уже был, и сравнительно недавно, период, когда казалось: еще немного – и два непримиримых соперника навсегда сольются в экстазе дружеского партнерства.

В марте 2009 года в Женеве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон вели переговоры о сокращении ядерных вооружений. Мировые масс-медиа, учитывая царившую в швейцарской столице, да и в целом между странами, атмосферу, всерьез писали о наступлении периода перезагрузки отношений двух ядерных супердержав.  Когда после напряженных и длительных переговоров главы дипломатических ведомств вышли к журналистам, корреспондент газеты «Вести.Ru» описал этот момент с заметным эмоциональным подъемом: «Дело, может, и обманчивое, но так русские и американские официальные лица другу не улыбались уже давно».

Однако не обошлось без ложки дегтя. Приготовленный американцами подарок – символическая большая красная кнопка, на которую Клинтон и Лавров должны были нажать одновременно, – был снабжен надписью, которая содержала серьезную смысловую опечатку. Они все-таки на нее нажали, но улыбки при этом выглядели уже натянутыми. Потому что вместо слова «перезагрузка» на кнопке по-русски крупно было выведено «перегрузка»...

Опечатка оказалась пророческой. Не стать бы и нынешним радужным надеждам жертвой плохого владения грамматикой.

Да и бабочку ненароком не раздавить бы!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАамерикадональд трампперегрузкаперезагрузкароссияэстония
По теме
Трамп призвал США двигаться дальше, а не вводить санкции против России

Трамп призвал США двигаться дальше, а не вводить санкции против России 3

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США стоит забыть о претензиях относительно хакерских атак со стороны России во время американской президентской кампании и двигаться дальше. 
Исследование: какие опасности угрожают миру в 2017 году?

Исследование: какие опасности угрожают миру в 2017 году? 1

Совет по внешним отношениям США опубликовал исследование, в котором рассматриваются основные глобальные опасности, угрожающие миру в следующем году, а также их влияние на Америку и ее национальные интересы. Цель доклада – помочь тем, кто принимает решения, установить приоритеты и избежать возможных конфликтов. Яна Тоом улетела в Сирию

Яна Тоом улетела в Сирию 5

Депутат Европарламента Яна Тоом вместе с журналистом и писателем Андреем Хвостовым улетели в Сирию. Эту информацию порталу Rus.Postimees подтвердила Оксана Талисайнен, являющаяся руководителем Эстонского бюро Яны Тоом. Дональд Трамп раскритиковал ООН, назвав клубом по интересам

Дональд Трамп раскритиковал ООН, назвав клубом по интересам 2

Избранный президент США Дональд Трамп назвал Организацию Объединенных Наций клубом, где люди собираются поговорить и хорошо провести время, сообщает "Би-би-си".
ЕЩЁ
limon.ee
krasotka.ee
Коммерческий текст
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
Хроника
13:36
ФСБ задержала в Дагестане законспирированных сторонников ИГ, готовивших теракты в Москве
13:32
Галерея: в Испании произошел "военный переворот"
13:32
Минобороны РФ: на борту упавшего в Черное море Ту-154 не было взрыва
13:29
У подозреваемого в убийстве посла РФ в Турции была возлюбленная - россиянка
13:21
Таланты на рынке труда Эстонии: человек с 14 высшими и учитель, владеющий 17 языками
13:16
Стало известно, что вызывает прыщи во взрослом возрасте
13:13
Участница шоу показала грудь восьмого размера и губы за 114 тысяч евро (видео)
13:08
Видео: в будущем автомехаников заменят технологии, способные предсказать поломку с точностью до часа
13:05
Украина обвинила Францию в препятствовании безвизовому режиму
13:01
Не делайте этого в своей квартире: совет дизайнера
13:00
Папа доказал дочке реальность Деда Мороза с помощью видео
12:56
Вячеслав Иванов: бабочка на ядерной кнопке
12:52
Видео: попавший в камеру для поцелуев хоккейный фанат чмокнул стакан пива
12:50
Союз турфирм: в 2016 году ситуация в турсекторе начала улучшаться
12:47
Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу
12:46
Как начать жить с мужчиной и не расстаться в первый же год
12:38
Для мальчиков и девочек, а также их родителей
12:36
Ольга Бузова рассказала, чему ее научил этот год
12:35
Российский портал назвал пять причин посетить остров Сааремаа
12:21
Гостиная до и после: вот что может сдeлать белый цвет
Все новости
LimonЦеликом
Мать Керри Фишер актриса Дебби Рейнольдс скончалась спустя сутки после смерти дочери

Мать Керри Фишер актриса Дебби Рейнольдс скончалась спустя сутки после смерти дочери

Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой

Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой (1)

Сегодня вас ждут сюрпризы: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

Сегодня вас ждут сюрпризы: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

13:29
У подозреваемого в убийстве посла РФ в Турции была возлюбленная - россиянка
13:13
Участница шоу показала грудь восьмого размера и губы за 114 тысяч евро (видео)
12:36
Ольга Бузова рассказала, чему ее научил этот год
12:18
Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

Возможны перебои при отправке почты в Россию

Возможны перебои при отправке почты в Россию

Возмущенный читатель: кто погрыз сосиски в запечатанной упаковке?

Возмущенный читатель: кто погрыз сосиски в запечатанной упаковке?

28. дек
Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?
КурьезЦеликом
Люди Путина на наркотиках: соцсети рассмешило видео

Люди Путина на наркотиках: соцсети рассмешило видео (3)

Владимир Путин подшутил над американским журналистом: смотрите видео!

Владимир Путин подшутил над американским журналистом: смотрите видео! (3)

«Отец был прикован наручниками к кровати, а на матери был сексуальный новогодний наряд»: воспоминания детства, которые остались на всю жизнь

«Отец был прикован наручниками к кровати, а на матери был сексуальный новогодний наряд»: воспоминания детства, которые остались на всю жизнь

22. дек
Так могут только французы: целый класс полностью разделся для школьной фотографии
Погода
Вышедшему на лед за собакой мужчине потребовалась помощь спасателей

Вышедшему на лед за собакой мужчине потребовалась помощь спасателей

Видео: на Фарерских островах овцы помогают делать снимки для Google Street View

Видео: на Фарерских островах овцы помогают делать снимки для Google Street View

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка

Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка

Рано утром в центре Тарту напали мужчину

Рано утром в центре Тарту напали мужчину (2)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу

Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу

Кадр недели: дуют все, даже собаки!

Кадр недели: дуют все, даже собаки! (1)

Культура
Для мальчиков и девочек, а также их родителей

Для мальчиков и девочек, а также их родителей

Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Самые читаемые
Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка
Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой(1)
Российский певец обнаружил странности в катастрофе Ту-154(4)
Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу
Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?
Топ комментариев
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(49)
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154(35)
Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало(23)
В России 26 декабря объявлен днем траура(20)
Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море
Bалюта
USD
0,961 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 28.12.2016
Все валюты
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees