Вячеслав Иванов: бабочка на ядерной кнопке

Как это ни банально, но картина мира – это огромная мозаика, где крупные фрагменты соседствуют с незаметными на первый взгляд деталями, а трагедия – с фарсом. Делить их на важные и второстепенные бессмысленно: они настолько взаимоувязаны, что без тех и без других панорама будет неполной.

Состоявшееся 19 декабря голосование коллегии выборщиков, окончательно закрепившее победу Дональда Трампа в президентских выборах, хоть и стало важной вехой в политической жизни США, но в глобальном масштабе привлекло гораздо меньше внимания, чем следовало ожидать. Может, прав избранный 45-й хозяин Белого дома – Америка действительно становится второразрядной державой? Хотя поводы, отвлекшие внимание мировых СМИ от президентской интриги США – 2016, заслуживают признания в качестве более чем просто уважительных. Убийство российского посла в Анкаре, теракты в Стамбуле, теракты в Германии, катастрофа Ту-154... Високосный год уходит и с присущим ему коварством на прощание подбрасывает кровавые сюрпризы, явно нарушающие традиционный характер предрождественских и предновогодних подарков.

А ба-боч-ка крылышками бяк-бяк-бяк!

И, тем не менее, есть повод, отдав дань памяти жертвам актов насилия, обратить внимание на детали мозаики не столь инфернально эффектные, но тоже имеющие значение. Поэтому, усомнившись вслед за Дональдом Трампом в величии Америки как сверхдержавы, обратим взоры на нашу республику, которая, похоже, в отличие от заокеанского «большого брата», вступает в некую эпоху Ренессанса.

После того, как прежней коалиции удалось в результате многоходовой интриги свалить великого и ужасного железного Эдгара (даже ценой утраты собственного лидерства), на Тоомпеа воцарились мир и благорастворение воздухов. Многие аналитики связывают этот эффект с тем, что наконец-то наша парламентская лодка обрела столь необходимую ей устойчивость (моряки говорят «остойчивость») благодаря достигнутому справедливому равновесию, когда равная реформистам по величине и степени влиятельности Центристская партия обрела статус не просто коалиционной, но правящей.

И страшно себе представить, что этого могло не случиться по причинам каким-то совсем уж пустяшным. На днях известный предприниматель Олари Таал поделился с журналистами сенсацией, напомнив, что весной этого года на выборах президента эстонского Олимпийского комитета Урмас Сыырумаа занял эту должность благодаря перевесу всего в один голос. «Этот голос оказался взмахом крыла бабочки, вызвавшим большой шторм. Если бы этот один голос не отошел Сыырумаа, Юри Ратас стал был президентом Олимпийского комитета и не сменил бы Сависаара на посту лидера партии. Скорее всего, не пало бы правительство и не было бы изменений в Партии реформ. В этом смысле у одного неожиданного решения оказались очень серьезные последствия».

Рисуя эту апокалипсическую картину, бизнесмен, конечно, пошутил, к тому же на свой лад трактуя понятие «эффект бабочки», которое описывает Рэй Брэдбери в своем знаменитом рассказе «И грянул гром». Наши далекие потомки научились путешествовать во времени и с познавательной целью организуют для желающих туры в любой период прошлого. Условие одно: ни к чему не прикасаться, ни на что не пытаться воздействовать. Но один из туристов, оказавшись где-то во временах динозавров, нечаянно наступает на бабочку. К каким необратимым последствиям это приводит, он и его экскурсоводы узнают только по возвращении в свою эпоху...

Что ж, в каждой шутке есть доля шутки. И хотя представить себе одного из богатейших людей Эстонии в роли яркокрылого насекомого сложно, это все-таки лучше, чем стрельба по послам или погоня за несчастными жертвами на тяжелом автобусе.

Давно так не улыбались...

Впрочем, полностью отрицать роль Америки как мировой державы пока, видимо, рано. Поэтому вернемся к избранному президенту, с именем которого многие эксперты связывают неизбежное потепление отношений между США и РФ. Дескать, и по поводу антироссийских санкций новый президент высказывался отрицательно, и лично о Путине отзывался в позитивном ключе, и в госсекретари-то назначает Рекса Тиллерсона – человека, имеющего давние и тесные связи с российским бизнесом, да к тому же получившего из рук самого президента Путина российский Орден Дружбы.

Оптимизм подобных прогнозов, однако, выглядит скорее как попытка выдать желаемое за действительное. В истории американо-российских отношений уже был, и сравнительно недавно, период, когда казалось: еще немного – и два непримиримых соперника навсегда сольются в экстазе дружеского партнерства.

В марте 2009 года в Женеве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон вели переговоры о сокращении ядерных вооружений. Мировые масс-медиа, учитывая царившую в швейцарской столице, да и в целом между странами, атмосферу, всерьез писали о наступлении периода перезагрузки отношений двух ядерных супердержав. Когда после напряженных и длительных переговоров главы дипломатических ведомств вышли к журналистам, корреспондент газеты «Вести.Ru» описал этот момент с заметным эмоциональным подъемом: «Дело, может, и обманчивое, но так русские и американские официальные лица другу не улыбались уже давно».

Однако не обошлось без ложки дегтя. Приготовленный американцами подарок – символическая большая красная кнопка, на которую Клинтон и Лавров должны были нажать одновременно, – был снабжен надписью, которая содержала серьезную смысловую опечатку. Они все-таки на нее нажали, но улыбки при этом выглядели уже натянутыми. Потому что вместо слова «перезагрузка» на кнопке по-русски крупно было выведено «перегрузка»...

Опечатка оказалась пророческой. Не стать бы и нынешним радужным надеждам жертвой плохого владения грамматикой.

Да и бабочку ненароком не раздавить бы!