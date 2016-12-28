Видео: в будущем автомехаников заменят технологии, способные предсказать поломку с точностью до часа

Речь идет о системе, чья работа основана на глубоком машинном обучении, которое возможно благодаря программным алгоритмам, известным как искусственные нейронные сети. Такие нейронные сети могут учиться и самосовершенствоваться для решения конкретных задач путем фильтрации данных через множественные (глубокие) слои искусственных нейронов.

3DSignals предлагает оснащать автомобили ультразвуковыми микрофонами с диапазоном воспринимаемых частот до 100 килогерц (человеческое ухо воспринимает звуки частотой до 20 кГц), которые подключаются к смартфону или планшету. Записанные шумы будут передаваться на сервер, где алгоритм их проанализирует и укажет, с какой неисправностью они могут быть связаны.

Как пояснил сооснователь фирмы Яир Лави, накапливая такую информацию, впоследствии алгоритм научится определять не только уже случившуюся поломку, но и предсказывать наметившуюся, которая произойдет, скажем, через пять часов.

В компании полагают, что их технология будет пользоваться особым спросом у таксопарков с беспилотными такси.