Таланты на рынке труда Эстонии: человек с 14 высшими и учитель, владеющий 17 языками

«Две трети работодателей уверяют, что хороших работников найти сложно, так как навыки и знания соискателей работы не отвечают их ожиданиям», - говорит руководитель отдела коммуникации CV Keskus Хенри Аувяэрт.
«На самом деле квалифицированных работников в Эстонии с лихвой, но, чтобы на них выйти, нужно приложить усилия – специалисты по подбору персонала должны уметь заинтересовать нужную целевую группу», - отметил он.
По его словам, большое количество предложений о работе дают соискателям возможность выбирать и поэтому работодатели должны учиться вербовать специалистов в условиях жесткой конкуренции.
Таланты среди соискателей работы:
- Учитель, владеющий 17 языками
- Специалист с 14 высшими образованиями, полученными в восьми университетах по всему миру
- Специалист, умеющий обращаться с 120 компьютерными программами
- 23-летний молодой человек, который посетил 105 разных курсов
- Человек, у которого есть рекомендательные письма от 18 бывших коллег и начальников