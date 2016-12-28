Таланты на рынке труда Эстонии: человек с 14 высшими и учитель, владеющий 17 языками

«Две трети работодателей уверяют, что хороших работников найти сложно, так как навыки и знания соискателей работы не отвечают их ожиданиям», - говорит руководитель отдела коммуникации CV Keskus Хенри Аувяэрт.

«На самом деле квалифицированных работников в Эстонии с лихвой, но, чтобы на них выйти, нужно приложить усилия – специалисты по подбору персонала должны уметь заинтересовать нужную целевую группу», - отметил он.

По его словам, большое количество предложений о работе дают соискателям возможность выбирать и поэтому работодатели должны учиться вербовать специалистов в условиях жесткой конкуренции.

Таланты среди соискателей работы: