Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Минобороны РФ: на борту упавшего в Черное море Ту-154 не было взрыва

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

На борту принадлежавшего минобороны России самолета Ту-154, упавшего в Черное море через две минуты после вылета из Сочи на базу Хмеймим в Сирии, не было взрыва. По словам представителей российского военного ведомства, это показала предварительная расшифровка «черных ящиков».

При этом версия теракта окончательно не исключается, хотя и не рассматривается в качестве основной, передает Би-би-си.

«После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали вывод о том, что теракта, во всяком случае взрыва, на борту не было», - сказал на пресс-конференции в Москве начальник службы безопасности полетов авиации вооруженных сил Сергей Байнетов.

Официальная версия причин катастрофы Ту-154 будет объявлены после расшифровки двух поднятых со дна Черного моря бортовых самописцев, сказал на той же пресс-конференции министр транспорта России Максим Соколов.

«Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано - предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия», - ответил министр на вопрос Би-би-си о возможных причинах катастрофы.

«Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после полной расшифровки основного параметрического накопителя информации и речевого», - объявил Соколов, добавив, что на этот анализ уйдет около 30 дней.

«Версия теракта не отметается, но не рассматривается как основная», - подчеркнул он.

От 10 до 30 суток

«В начале расследования у нас было 15 версий, после получения данных объективного контроля их количество сократилось вдвое», - рассказал Байнетов.

«Чтобы детально изучить все параметры работы двигателей, самолетных систем, в целом проанализировать весь полет, необходимо время не менее 10 суток. И окончательные выводы о причинах авиационного происшествия мы надеемся сделать не ранее 30 суток», - предупредил он.

Ранее представители российских властей несколько раз заявляли о том, что признаков теракта на борту Ту-154 не обнаружено, Так, министр транспорта Соколов подчеркивал, что «версия теракта не рассматривается как основная версия причин крушения этого самолета».

Некоторые российские СМИ опубликовали предположительную расшифровку записи речевого самописца. Из записи следует, что экипаж самолета непосредственно перед катастрофой обнаружил проблему с закрылками.

Комментируя эти сообщения, Сергей Байнетов заметил, что «радиообмен был крайне кратким. Пока не могу сказать ни про закрылки, ни про другие версии. Все было достаточно штатно. Фраза командира говорит нам о начале развития особой ситуации».

«Практически полностью разрушился»

На пресс-конференции в Москве в пятницу Соколов сказал, что самолет, который садился на дозаправку в Сочи по пути из Москвы в Сирию, «практически полностью разрушился, что осложнило проведение поисковой операции».

«Район катастрофы обследован полностью, обнаружены и подняты 19 тел, более 230 фрагментов погибших, а также 12 крупных и почти 2 тысячи мелких фрагментов самолета», - сообщил министр, отметив, что со дна Черного моря поднято все, что связано с крушением самолета и все, что необходимо для проведения экспертиз.

«Сегодня на первый план выходит работа по опознанию тел и генетическому анализу фрагментов тел погибших. К сожалению, основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел, у всех родственников взяты необходимые генетические материалы, экспертиза началась», - добавил Максим Соколов.

Следственный комитет России 27 декабря сообщил о допросе очевидца, который снял на видео падение самолета.

На борту рухнувшего 25 декабря находились 92 человека, в том числе глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также девять сотрудников федеральных каналов и артисты музыкального ансамбля имени Александрова. Никто не выжил. Понедельник был объявлен днем национального траура по погибшим в авиакатастрофе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавиакатастрофавзрывминистерство оборонырасследованиероссиясочиту-154черное моречерный ящик
По теме
Источник: третий «черный ящик» Ту-154 разрушен

Источник: третий «черный ящик» Ту-154 разрушен

Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, разрушен. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. В МИД РФ ответили на карикатуры Charlie Hebdo о крушении Ту-154

В МИД РФ ответили на карикатуры Charlie Hebdo о крушении Ту-154 1

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo «утратил человеческое достоинство» после публикации карикатур на крушение самолета Ту-154 Минобороны, в результате которого погибли 92 человека. Об этом написал в своем Facebook уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, передает РБК.
Основная фаза поисковой операции на месте падения Ту-154 завершилась

Основная фаза поисковой операции на месте падения Ту-154 завершилась 2

Специалисты завершили первую фазу поисково-спасательной операции на месте крушения Ту-154 в Черном море, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.  Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154 35

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру на крушение Ту-154 МВД РФ над Черным морем. Видео: водолазы подняли на поверхность второй

Видео: водолазы подняли на поверхность второй "черный ящик" разбившегося Ту-154

Второй черный ящик самолета Ту-154, попавшего в авиакатастрофу 25 декабря под Сочи, поднят со дна Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, по данным на полдень среды, найдены 15 тел погибших при крушении воздушного судна, пишет Newsru.com.
ЕЩЁ
limon.ee
krasotka.ee
Коммерческий текст
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:36
ФСБ задержала в Дагестане законспирированных сторонников ИГ, готовивших теракты в Москве
13:32
Галерея: в Испании произошел "военный переворот"
13:32
Минобороны РФ: на борту упавшего в Черное море Ту-154 не было взрыва
13:29
У подозреваемого в убийстве посла РФ в Турции была возлюбленная - россиянка
13:21
Таланты на рынке труда Эстонии: человек с 14 высшими и учитель, владеющий 17 языками
13:16
Стало известно, что вызывает прыщи во взрослом возрасте
13:13
Участница шоу показала грудь восьмого размера и губы за 114 тысяч евро (видео)
13:08
Видео: в будущем автомехаников заменят технологии, способные предсказать поломку с точностью до часа
13:05
Украина обвинила Францию в препятствовании безвизовому режиму
13:01
Не делайте этого в своей квартире: совет дизайнера
13:00
Папа доказал дочке реальность Деда Мороза с помощью видео
12:56
Вячеслав Иванов: бабочка на ядерной кнопке
12:52
Видео: попавший в камеру для поцелуев хоккейный фанат чмокнул стакан пива
12:50
Союз турфирм: в 2016 году ситуация в турсекторе начала улучшаться
12:47
Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу
12:46
Как начать жить с мужчиной и не расстаться в первый же год
12:38
Для мальчиков и девочек, а также их родителей
12:36
Ольга Бузова рассказала, чему ее научил этот год
12:35
Российский портал назвал пять причин посетить остров Сааремаа
12:21
Гостиная до и после: вот что может сдeлать белый цвет
Все новости
LimonЦеликом
Мать Керри Фишер актриса Дебби Рейнольдс скончалась спустя сутки после смерти дочери

Мать Керри Фишер актриса Дебби Рейнольдс скончалась спустя сутки после смерти дочери

Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой

Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой (1)

Сегодня вас ждут сюрпризы: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

Сегодня вас ждут сюрпризы: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

13:29
У подозреваемого в убийстве посла РФ в Турции была возлюбленная - россиянка
13:13
Участница шоу показала грудь восьмого размера и губы за 114 тысяч евро (видео)
12:36
Ольга Бузова рассказала, чему ее научил этот год
12:18
Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку
KrasotkaЦеликом
Сделайте это перед тем, как брать с собой ребенка в людное место!

Сделайте это перед тем, как брать с собой ребенка в людное место!

Француженка обручилась с роботом

Француженка обручилась с роботом

Террин из свинины на Новый год

Террин из свинины на Новый год

13:16
Стало известно, что вызывает прыщи во взрослом возрасте
13:00
Папа доказал дочке реальность Деда Мороза с помощью видео
12:46
Как начать жить с мужчиной и не расстаться в первый же год
12:19
Режим приема душа особым образом воздействует на тело и сознание
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

Возможны перебои при отправке почты в Россию

Возможны перебои при отправке почты в Россию

Возмущенный читатель: кто погрыз сосиски в запечатанной упаковке?

Возмущенный читатель: кто погрыз сосиски в запечатанной упаковке?

28. дек
Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?
Погода
Вышедшему на лед за собакой мужчине потребовалась помощь спасателей

Вышедшему на лед за собакой мужчине потребовалась помощь спасателей

Видео: на Фарерских островах овцы помогают делать снимки для Google Street View

Видео: на Фарерских островах овцы помогают делать снимки для Google Street View

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка

Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка

Рано утром в центре Тарту напали мужчину

Рано утром в центре Тарту напали мужчину (2)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу

Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу

Кадр недели: дуют все, даже собаки!

Кадр недели: дуют все, даже собаки! (1)

Культура
Для мальчиков и девочек, а также их родителей

Для мальчиков и девочек, а также их родителей

Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Самые читаемые
Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка
Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой(1)
Российский певец обнаружил странности в катастрофе Ту-154(4)
Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу
Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?
Топ комментариев
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(49)
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154(35)
Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало(23)
В России 26 декабря объявлен днем траура(20)
Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море
Bалюта
USD
0,961 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 28.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees