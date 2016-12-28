Минобороны РФ: на борту упавшего в Черное море Ту-154 не было взрыва

При этом версия теракта окончательно не исключается, хотя и не рассматривается в качестве основной, передает Би-би-си.

«После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали вывод о том, что теракта, во всяком случае взрыва, на борту не было», - сказал на пресс-конференции в Москве начальник службы безопасности полетов авиации вооруженных сил Сергей Байнетов.

Официальная версия причин катастрофы Ту-154 будет объявлены после расшифровки двух поднятых со дна Черного моря бортовых самописцев, сказал на той же пресс-конференции министр транспорта России Максим Соколов.

«Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано - предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия», - ответил министр на вопрос Би-би-си о возможных причинах катастрофы.

«Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после полной расшифровки основного параметрического накопителя информации и речевого», - объявил Соколов, добавив, что на этот анализ уйдет около 30 дней.

«Версия теракта не отметается, но не рассматривается как основная», - подчеркнул он.

От 10 до 30 суток

«В начале расследования у нас было 15 версий, после получения данных объективного контроля их количество сократилось вдвое», - рассказал Байнетов.

«Чтобы детально изучить все параметры работы двигателей, самолетных систем, в целом проанализировать весь полет, необходимо время не менее 10 суток. И окончательные выводы о причинах авиационного происшествия мы надеемся сделать не ранее 30 суток», - предупредил он.

Ранее представители российских властей несколько раз заявляли о том, что признаков теракта на борту Ту-154 не обнаружено, Так, министр транспорта Соколов подчеркивал, что «версия теракта не рассматривается как основная версия причин крушения этого самолета».

Некоторые российские СМИ опубликовали предположительную расшифровку записи речевого самописца. Из записи следует, что экипаж самолета непосредственно перед катастрофой обнаружил проблему с закрылками.

Комментируя эти сообщения, Сергей Байнетов заметил, что «радиообмен был крайне кратким. Пока не могу сказать ни про закрылки, ни про другие версии. Все было достаточно штатно. Фраза командира говорит нам о начале развития особой ситуации».

«Практически полностью разрушился»

На пресс-конференции в Москве в пятницу Соколов сказал, что самолет, который садился на дозаправку в Сочи по пути из Москвы в Сирию, «практически полностью разрушился, что осложнило проведение поисковой операции».

«Район катастрофы обследован полностью, обнаружены и подняты 19 тел, более 230 фрагментов погибших, а также 12 крупных и почти 2 тысячи мелких фрагментов самолета», - сообщил министр, отметив, что со дна Черного моря поднято все, что связано с крушением самолета и все, что необходимо для проведения экспертиз.

«Сегодня на первый план выходит работа по опознанию тел и генетическому анализу фрагментов тел погибших. К сожалению, основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел, у всех родственников взяты необходимые генетические материалы, экспертиза началась», - добавил Максим Соколов.

Следственный комитет России 27 декабря сообщил о допросе очевидца, который снял на видео падение самолета.

На борту рухнувшего 25 декабря находились 92 человека, в том числе глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также девять сотрудников федеральных каналов и артисты музыкального ансамбля имени Александрова. Никто не выжил. Понедельник был объявлен днем национального траура по погибшим в авиакатастрофе.