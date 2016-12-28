ФСБ задержала в Дагестане законспирированных сторонников ИГ, готовивших теракты в Москве

По данным следствия, задержанные планировали совершить в московском регионе серию резонансных террористических акций, говорится в сообщении на сайте спецслужбы, сообщает Newsru.com.

По данным ФСБ, теракты боевики готовили по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъято большое количество огнестрельного оружия и средств поражения (гранат и боеприпасов), а также компоненты к самодельным взрывным устройствам, отчитались в ФСБ.

Между тем источник в силовых структурах Дагестана сообщил ТАСС, что задержанные в Дагестане боевики имели отношение к так называемой хасавюртовской бандгруппе.

"Большинство из задержанных - выходцы из Хасавюртовского района Дагестана, они имели отношения к хасавюртовской бандгруппе, в которой еще помимо задержанных осталось порядка 10 человек", - сказал собеседник агентства. По его данным, задержание боевиков произошло за один-два дня.

Напомним, в ноябре в Хасавюрте были убиты четверо боевиков, входивших, по сведениям силовиков, в состав хасавюртовской бандгруппы. Среди них был опознан и главарь этой банды - 25-летний Мохаммад (Марат) Махмудов, который числился в федеральном розыске за посягательство на жизнь полицейских.