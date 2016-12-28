Путин объявил о достижении договоренностей, которые накануне анонсировало турецкое информационное агентство «Анадолу», на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, передает Би-би-си.

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа», - сказал Путин.

Во-первых, рассказал он, речь идет о перемирии и режиме прекращения огня: «Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской Республики».

Второй документ, по словам Путина, предусматривает «комплекс мер» по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Третье соглашение содержит заявление о «готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», пояснил Путин.