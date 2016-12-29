Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Проверяйте счета, или останетесь без средств к существованию

Ирина Каблукова
Ирина Каблукова
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В редакцию портала Rus.Postimees обратилась Юлия, которая чуть не осталась без крупной суммы, но вовремя заметила неладное и сумела спасти свои деньги. 

А вот вам правильный счет

Юлия живет в Табасалу и имеет договор о водоснабжении с фирмой OÜ Strantum. Как и многие жители Эстонии, она не считает нужным тратить время на собственноручную оплату постоянных счетов, а имеет с банком договор - как он раньше назывался - прямого платежного поручения. Счета каждый месяц приходят ей на электронную почту, такие же счета получает и банк.

Прежде никаких инцидентов не было, однако на этот раз чуть не случилась неприятность. Юлия, обычно не слишком внимательно следившая за счетами,  вдруг заинтересовалась счетом от водоканала: и очень удивилась сумме, которую надлежало выплатить до конца декабря. «Я сразу поняла, что это какая-то ошибка, - рассказала читательница. – Обычно мой счет не превышал 40 евро, а тут было написано, что я должна заплатить аж 185 евро».

Юлия тут же обратилась по указанному в счете адресу, и уже на следующий день ей прислали новый счет - за тем же номером, но уже на сумму в 36 евро. «Если бы я не заметила эту ошибку, с моего счета автоматически сняли бы без малого 200 евро. Такой сюрприз неприятен в принципе, но особенно неприятно было бы обнаружить отсутствие денег перед Новым годом», - говорит Юлия.

И хотя ошибка была исправлена, Юлию удивляет тот факт, что водоканал не потрудился ни объяснить причины ошибки, ни принести свои извинения.

Ограничьте доступ к счету

Мы обратились в фирму, поставляющую Юлии воду, однако с общего адреса в течение недели нам никто не ответил. Тогда мы решили попытать счастья в бухгалтерии. Представитель бухгалтерии OÜ Strantum Иреэн Сепамаа откликнулась очень быстро: «Мы приносим глубочайшие извинения за возникшую ситуацию. Новая программа, на которую мы перешли, 10.12.2016 приняла показания счетчика полива за показания счетчика использования канализации. 11.12.2016 мы обнаружили ошибку и исправили счет».

По словам Сепамаа, бухгалтерская программа OÜ Strantum рассылает счета автоматически, и при отправке счета в него невозможно внести текст: «Мы приносим извинения, что из-за напряженной работы не ответили клиенту лично. В дальнейшем мы будем сообщать обо всех изменениях персонально и разъяснять, почему данные изменения возникли».

Копию письма получила и Юлия, чем была удовлетворена. А мы задались новым вопросом. Ведь на самом деле получается, что не заметь наша читательница разницы в суммах, с ее счета могли снять довольно большие деньги. Прямое платежное поручение не требует вмешательства клиента – счет поступает в банк, а банк сам отправляет затребованную сумму. Пропажу 200 евро заметить несложно, а если сумма поменьше? И разве банк не видит, что клиента годами платит по 40 евро, а с него вдруг требуют 185? Как обезопасить себя от подобного?

Руководитель пресс-службы банка Swedbank Март Сийливаск объяснил, что за выставление счета и его содержание (в том числе и за сумму) отвечает все же предприятие: «Мы принимаем счет, показываем клиенту и осуществляем платеж, если у клиента заключен договор об оплате э-счетов. Банк не знает, какой должна быть сумма в счете клиента: может быть, он имеет перед предприятием задолженность».

По словам представителя банка, в самом договоре об оплате постоянных э-счетов, нет никаких ограничений. Но если клиент хочет, он может при заключении договора установить так называемый месячный лимит. Если поступит больший счет, он будет оплачен только в пределах этого лимита (если разрешено частичное дебетирование).

«При установке месячного лимита мы советуем клиенту оставлять небольшой зазор, то есть клиент должен учесть, что в некоторые месяцы счет может быть немного больше (особенно, в случае коммунальных платежей), возможно повышение цен и так далее. Но при помощи такого месячного лимита клиент может себя обезопасить».

А что делать, если предприятие ошиблось, а человек этого не заметил? «Если неправильный счет уже оплачен, клиент может аннулировать выплату - если оплата еще не была произведена банком, - объяснил Сийливаск. -  Нужно связаться с предприятием и выяснить, что случилось, а также договориться о последующих действиях – выдаст ли предприятие новый счет с правильной суммой и так далее. Если оплата уже произведена, то клиенту также нужно связаться с предприятием – договориться, останется ли эта сумма в качестве предоплаты или часть денег предприятие вернет на его счет».

Об этом стоит подумать всем, кто имеет договоры прямых платежных поручений и не занимается оплатой собственных счетов лично. 

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