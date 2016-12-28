В Пирита появятся променад и концертная площадка

По словам старейшины Пирита Тыниса Мёльдера, первый шаг к обновлению береговой зоны был сделан еще в 2012 году, когда проводился архитектурный конкурс на лучший проект. На сегодняшний день готово эскизное дополнение к детальной планировке, сделанное на основе работы победителя. «Сейчас наша задача – в скорейшем времени сделать побережье Пирита красивее и удобнее для всех жителей и гостей нашего района», - подтвердил Мёльдер стремление управы не оставлять этот вопрос нерешенным.

Планируется проложить новые дорожки, велосипедную и пешеходную, на границе песчаного берега и леса и обустроить концертную площадку с местами для зрителей. Будут построены новые помещения для спасателей, кафе и закусочные, спортивные и детские площадки и многое другое, что непременно должно находиться на морском берегу и в чем нуждаются отдыхающие. Территория, подлежащая реконструкции, занимает 45 гектаров. Детальной планировкой занимается Ruum ja Maastik OÜ.