Россия готовится к отключению от мирового интернета

"Высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача - отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить", - заявил Клименко, добавив, что разработанный Минкомсвязи законопроект не касается обычных пользователей.

Напомним, что законопроект о критической инфраструктуре интернета был обнародован в ноябре. Документ предполагает внесение ряда изменений в закон "О связи" и нацелен на обеспечение стабильности российского сегмента интернета. В частности, законопроект определяет порядок организации пропуска трафика на территории России и предусматривает создание государственной информационной системы (ГИС) обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования Рунета.

Эта система должна будет функционировать на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о критических элементах российской части интернета, информации о ее интеграции с международными сетями связи, а также маршрутно-адресной информации в сетях передачи данных и российского сегмента Всемирной паутины.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что в законопроекте могут быть учтены положения новой доктрины информационной безопасности России, которая была подписана президентом в начале декабря.