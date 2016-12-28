Картина дня: чем запомнится 2016 год, приговор врачу из Ида-Вирумаа, мошенники использовали алкоголиков

Вынесен приговор врачу из Ида-Вирумаа

Сегодня, 29 декабря, был вынесен приговор врачу Ида-Вируской центральной больницы Игорю Горячеву. Напомним, что его обвиняли в том, что он поставил пациенту неправильный диагноз, который привел к смерти человека. Читать далее...

ТОП-10: чем запомнится 2016 год

Rus.Postimees предлагает своим читателям вспомнить главные события уходящего 2016 года, выдавшегося непростым и неспокойным. Читать далее...

В ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу

Позавчера в ветеринарной клинике на Вильде-теэ в Мустамяэ избили молодого человека. Читать далее...

В таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка

26 декабря примерно в 7 часов утра полиция получила вызов в заведение на улице Татари. Между двумя посетителями этого заведения, мужчинами в возрасте 31 года и 35 лет, возник конфликт. Читать далее...

Пассажиры остались на холодном ветру

Гравийные дороги Вильяндимаа в последнее время стали настолько плохими, что водители региональных автобусов отказываются выезжать на некоторые линии. И как всегда, страдать приходится ни в чем не повинным пассажирам. Читать далее...

В Эстонии зарегистрированы три смерти от гриппа

По данным Департамента здоровья, в последнее время заболеваемость гриппом растет, зарегистрированы три смерти от гриппа в этом сезоне. Читать далее...

Мошенники использовали алкоголиков

Мошенники специально искали асоциалов, алкоголиков и людей с другими проблемами, чтобы использовать их и брать на их имя кредиты и рассрочки. Читать далее...