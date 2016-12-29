Пятница, 30. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Охотники Ида-Вирумаа в панике: неужели с 2017 года нас обрекут на экзамен на эстонском языке?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Среди охотников Ида-Вирумаа ходят слухи, что с 2017 года экзамен на получение лицензии, дающей право на владение оружием, будет проходить только на государственном языке. Портал Rus.Postimees выяснил, так ли это.

«Чтобы получить допуск к экзамену на охотничье оружие, сначала нужно получить охотничий билет, - рассказывает наш читатель, молодой охотник из Ида-Вирумаа Марк. - Это сопровождается долгими (несколько месяцев) и дорогими (200-300 евро) курсами и в конце - непростыми экзаменами, которые далеко не все сдают с первого раза. Курсы и экзамены проводятся на двух языках - эстонском и русском».

Он отметил, что многие охотники Эстонии - русскоязычные. «Если сделать экзамен для получения оружия только на государственном языке, это значительно осложнит задачу молодым охотникам», - переживает он.

Как подтвердила порталу Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, на сегодняшний день Закон об оружии предусматривает, что экзамен можно сдавать не только на эстонском языке.

«Один из пунктов статьи 35 говорит, что лица, указанные в части 2 статьи 30, могут сдавать экзамены на родном языке или на иных языках, которыми они владеют. Экзамен можно сдать и при помощи переводчика, но в этом случае расходы на перевод несет лицо, сдающее экзамен", - пояснила она. Под определение "лицо" в данном случае подпадают иностранцы, проживающие в Эстонии на законных основаниях, не имеющие выданного другим государством разрешения на оружие, но имеющие право приобретать оружие, иметь его в собственности и владеть им.  

Майор полиции, руководитель подразделения по выдаче разрешений Пыхьяской префектуры Свен Пыйерпаас заверил, что в 2017 году введение изменений в Закон об оружии, касающихся языка, не планируется:

«Чтобы получить свидетельство охотника, следует пройти соответствующий курс в Охотничьем обществе Эстонии. Владение оружием – это большая ответственность, поэтому хорошая подготовка к экзамену - в первую очередь, в интересах безопасности и самого экзаменуемого, и других людей. Экзамен на оружие, сдаваемый в полиции, состоит из двух частей – письменная теоретическая часть, состоящая из десяти вопросов, где на каждый вопрос дается четыре варианта ответа, и практическая часть. При продлении разрешения на оружие в случае, если это делается в обозначенные сроки, сдавать экзамен снова не требуется. В случае, если человек вовремя не представил  ходатайство о продлении разрешения на оружие, ему придется сдать экзамен снова. Госпошлина на сдачу экзамена составляет 30 евро. Более подробную информацию можно найти на русском языке на сайте Департамента полиции и погранохраны.

В следующем году изменений в Законе об оружии, касающихся языка, на котором сдается экзамен, не предвидится. Успешная сдача экзамена зависит не от знания языка (ведь при помощи переводчика экзамен можно сдать в случае необходимости и на иностранном языке), а от уровня знаний и подготовки экзаменуемого. Обе части экзамена с первой попытки успешно в Пыхьхяской префектуре сдает половина экзаменующихся».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАида-вирумааоружиеохотникиэкзаменэстонский язык
По теме
Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

В редакцию портала Rus.Postimees.ee обратился читатель, которого интересует, можно ли вести фото- и видеосъемку в торговых центрах и магазинах.   Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка

Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка

«Утром была в Loca (26 декабря — прим.ред.) и стала свидетелем ссоры, которая закончилась кровавой разборкой: все вокруг было в крови, и даже сломаны несколько столиков. На место событий прибыла полиция и скорая помощь, а Loca закрыли», - пишет читательница портала Rus.Postimees. Возмущенный читатель: кто погрыз сосиски в запечатанной упаковке?

Возмущенный читатель: кто погрыз сосиски в запечатанной упаковке?

Читатель Rus.Postimees купил в Maximarket упаковку сосисок и, к своему удивлению, обнаружил на одной из них отчетливые следы зубов.
ЕЩЁ
Коммерческий текст
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
07:40
CNN сообщил о первых ответных мерах России на санкции США
07:27
Суд в Хельсинки отправил владельца эстонского алкогольного интернет-магазина в тюрьму
07:17
Опубликован доклад американских спецслужб о хакерских атаках из России
07:05
Охотники Ида-Вирумаа в панике: неужели с 2017 года нас обрекут на экзамен на эстонском языке?
23:16
Российские ученые изучают сценарии войны с Эстонией (3)
22:00
Проверяйте счета, или останетесь без средств к существованию (2)
21:56
Картина дня: США ввели новые санкции против РФ, Яна Тоом встретилась с Башаром Асадом, кровавые разборки в таллиннской пиццерии
21:35
Глава МИД Эстонии: выставлять претензию России - неразумно
21:21
США высылают 35 российских дипломатов, введены новые санкции (18)
21:16
Трамп назвал два правила своей администрации
20:48
Сбежавшего после ДТП 83-летнего Ивана нашли в торговом центре
20:36
Фото и видео: нетрезвый водитель устроил в Таллинне гонки с охранниками и угодил в ДТП
19:48
Украина ввела новые санкции против России (1)
19:46
Письмо читательницы: парень хочет со мной изменить своей девушке?
19:39
Ворона украла паспорт у эстонца на границе с Россией (8)
19:25
Фото и видео: c водопада Ягала столкнули автомобиль, водитель в розыске
19:17
Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения
19:17
Заболеваемость гриппом в Эстонии растет, зарегистрированы первые смерти
19:06
Фотоновость: солистка группы «Мэй Дэй» Анна Лейтан в преддверии Нового года спасла баклана от смерти (1)
18:55
Плачевный прогноз: в январе будет много смертей (1)
Все новости
LimonЦеликом
Плачевный прогноз: в январе будет много смертей

Плачевный прогноз: в январе будет много смертей (1)

Фотоновость: солистка группы «Мэй Дэй» Анна Лейтан в преддверии Нового года спасла баклана от смерти

Фотоновость: солистка группы «Мэй Дэй» Анна Лейтан в преддверии Нового года спасла баклана от смерти (1)

Еще не поздно узнать: гороскоп подарков на 2017 год для разных знаков Зодиака

Еще не поздно узнать: гороскоп подарков на 2017 год для разных знаков Зодиака

29. дек
Жена Стаса Костюшкина серьезно больна
29. дек
Врачи борются за жизнь российского режиссера, который пострадал в Таиланде
29. дек
С сексом сегодня лучше повременить! Если и заниматься любовью, то в традиционной позе
29. дек
Звезда 90-х Евгений Осин влюбился в женщину, которая помогает ему выжить
KrasotkaЦеликом
Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

Письмо читательницы: парень хочет со мной изменить своей девушке?

Письмо читательницы: парень хочет со мной изменить своей девушке?

Как правильно хвалить ребенка

Как правильно хвалить ребенка

29. дек
Как бороться с огрубевшей кожей на ногах: народные рецепты
29. дек
Шесть видов нижнего белья, которые должны быть у каждой
29. дек
Необычная свадьба: истории тех, кто пошел против традиций
29. дек
Как рожают женщины во всем мире: удивительные традиции
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Проверяйте счета, или останетесь без средств к существованию

Проверяйте счета, или останетесь без средств к существованию (2)

Цены Uber и Taxify в новогоднюю ночь могут вырасти в несколько раз

Цены Uber и Taxify в новогоднюю ночь могут вырасти в несколько раз

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

29. дек
Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?
Погода
Фото и видео: в Афинах выпал снег

Фото и видео: в Афинах выпал снег

Пятница будет пасмурной, но теплой

Пятница будет пасмурной, но теплой

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Водитель в Таллинне не уступил дорогу: два человека оказались в больнице

Водитель в Таллинне не уступил дорогу: два человека оказались в больнице

Сбежавшего после ДТП 83-летнего Ивана нашли в торговом центре

Сбежавшего после ДТП 83-летнего Ивана нашли в торговом центре

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Жители Нымме задыхаются от зловония из-за вылитого в канализацию химиката

Жители Нымме задыхаются от зловония из-за вылитого в канализацию химиката

Галерея: сотни россиян приехали в Таллинн отмечать Новый год

Галерея: сотни россиян приехали в Таллинн отмечать Новый год (3)

Культура
Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Для мальчиков и девочек, а также их родителей

Для мальчиков и девочек, а также их родителей

Самые читаемые
Проверяйте счета, или останетесь без средств к существованию(2)
Российские ученые изучают сценарии войны с Эстонией(3)
Ворона украла паспорт у эстонца на границе с Россией(8)
Фото и видео: c водопада Ягала столкнули автомобиль, водитель в розыске
Плачевный прогноз: в январе будет много смертей(1)
Топ комментариев
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(49)
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154(35)
Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало(23)
В России 26 декабря объявлен днем траура(20)
Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море
Bалюта
USD
0,957 EUR
GBP
1,172 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 29.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees