Охотники Ида-Вирумаа в панике: неужели с 2017 года нас обрекут на экзамен на эстонском языке?

«Чтобы получить допуск к экзамену на охотничье оружие, сначала нужно получить охотничий билет, - рассказывает наш читатель, молодой охотник из Ида-Вирумаа Марк. - Это сопровождается долгими (несколько месяцев) и дорогими (200-300 евро) курсами и в конце - непростыми экзаменами, которые далеко не все сдают с первого раза. Курсы и экзамены проводятся на двух языках - эстонском и русском».

Он отметил, что многие охотники Эстонии - русскоязычные. «Если сделать экзамен для получения оружия только на государственном языке, это значительно осложнит задачу молодым охотникам», - переживает он.

Как подтвердила порталу Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, на сегодняшний день Закон об оружии предусматривает, что экзамен можно сдавать не только на эстонском языке.

«Один из пунктов статьи 35 говорит, что лица, указанные в части 2 статьи 30, могут сдавать экзамены на родном языке или на иных языках, которыми они владеют. Экзамен можно сдать и при помощи переводчика, но в этом случае расходы на перевод несет лицо, сдающее экзамен", - пояснила она. Под определение "лицо" в данном случае подпадают иностранцы, проживающие в Эстонии на законных основаниях, не имеющие выданного другим государством разрешения на оружие, но имеющие право приобретать оружие, иметь его в собственности и владеть им.

Майор полиции, руководитель подразделения по выдаче разрешений Пыхьяской префектуры Свен Пыйерпаас заверил, что в 2017 году введение изменений в Закон об оружии, касающихся языка, не планируется:

«Чтобы получить свидетельство охотника, следует пройти соответствующий курс в Охотничьем обществе Эстонии. Владение оружием – это большая ответственность, поэтому хорошая подготовка к экзамену - в первую очередь, в интересах безопасности и самого экзаменуемого, и других людей. Экзамен на оружие, сдаваемый в полиции, состоит из двух частей – письменная теоретическая часть, состоящая из десяти вопросов, где на каждый вопрос дается четыре варианта ответа, и практическая часть. При продлении разрешения на оружие в случае, если это делается в обозначенные сроки, сдавать экзамен снова не требуется. В случае, если человек вовремя не представил ходатайство о продлении разрешения на оружие, ему придется сдать экзамен снова. Госпошлина на сдачу экзамена составляет 30 евро. Более подробную информацию можно найти на русском языке на сайте Департамента полиции и погранохраны.

В следующем году изменений в Законе об оружии, касающихся языка, на котором сдается экзамен, не предвидится. Успешная сдача экзамена зависит не от знания языка (ведь при помощи переводчика экзамен можно сдать в случае необходимости и на иностранном языке), а от уровня знаний и подготовки экзаменуемого. Обе части экзамена с первой попытки успешно в Пыхьхяской префектуре сдает половина экзаменующихся».