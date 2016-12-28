Европейская столица запретила въезд в центр города половине машин

С четверга запрет на въезд в центр примерно половины частных автомобилей действует с 6:30 утра до 21 часа. Въезд в город разрешен только машинам с нечетными номерами, автомобилям с нулевыми выбросами и гибридным моделям с тремя и более пассажирами, мопедам и мотоциклам, такси, а также общественному и специальному транспорту. Нарушителям грозит штраф в 90 евро, сообщает motor.ru.

В настоящее время в испанской столице насчитывается около 1,8 миллиона транспортных средств при населении около 3,2 миллиона человек.

Каждый день решение будет пересматриваться в зависимости от экологической обстановки. «Красным» уровнем загрязнения воздуха считается содержание более 200 микрограммов диоксида азота в кубическом метре, по результатам измерений хотя бы двух станций. Если ограничение продолжит действие, в пятницу въезд в центр Мадрида будет разрешен машинам с четными номерами.