Что больше всего интересовало наших читателей в этом году? Результаты вас удивят

Новостью года стали похороны криминального авторитета Николая Таранкова. Фото и видео с церемонии прощания просмотрели десятки тысяч человек. Точнее, 76377 - видимо, для того, чтобы знать представителей местного криминального мира в лицо.

Второе место заняла новость об увольнении поглумившегося над парадом по случаю 98-ой годовщины ЭР сотрудника Спасательного департамента. Ее просмотрели 73390 раз.

Тройку замыкает смертельная авария в Ида-Вирумаа, в которой при столкновении автомобиля с автобусом погибли три человека. Новость просмотрели 73062 раз.

Нужно сказать, что новостей о громких ДТП и ситуациях на дорогах в нашем топе больше всего. Помните трагическое ДТП, в котором погибли трое молодых людей, чья жизнь только начиналась (44436 просмотров)? А пролетевший 50 м BMW, который приземлился в гостиной жилого дома (40830)? А Урмаса с битой (41442) или безобразное поведение ребенка в таллиннском автобусе (56849)? Или автоледи, для которой не писаны правила ПДД (37044)?

А еще в уходящем году вас живо интересовала политика. Например, расширение НАТО и заявление Майкла Макфола о том, что США ничего не обещали России (42315). Однако предсказания Павла Глобы занимали вас все-таки больше: «Гороскоп Павла Глобы на 2016 год для каждого знака зодиака» просмотрели 45591 раз.

Дональд Трамп от Глобы безнадежно отстал. Говорите, Хиллари Клинтон еще может стать президентом США? Нет, не слышали. Подавайте лучше испанского красавчика-гинеколога, а еще лучше – его таллиннского коллегу. Гинекологи набрали 40973 просмотра, а вот Клинтон с Трампом – 38189.

Кроме того, в 2016 году вы интересовались законом, от которого у работников детсадов опускаются руки (40522), следили за расследованием убийства 14-летней Дарьи из Нарвы (35823), с ужасом узнали о самоубийствах пациентов в больницах (34836), с любопытством читали о скандале в кафе «Каринэ» (35382) и любовались фотографиями Старого Таллинна (39859).

Не пропускали вы и новости о Ласнамяэ, в котором, как известно, может произойти практически все. Даже землетрясение, новость о котором прочитали 34203 раз. Чуть больше набрала новость о нападении с ножом на ребенка – ее просмотрели 34269 раз.