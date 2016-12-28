Видео: Джефф Монсон показал «читающего рэп» об итогах года Лаврова

Ролик был опубликован в четверг, 29 декабря, в Facebook-аккаунте гражданина Луганской народной республики и бойца MMA Джеффа Монсона.

На видео, которое было сделано с помощью монтажа, Лавров под музыкальное хип-хоп-сопровождение рассказывает о Brexit, выборах в США, войне с терроризмом, конфликте в Сирии и отношениях России и Европы. «Нам, прежде всего, надо остановиться и отдышаться, в следующем году со всеми сможем разобраться», — отмечает он в конце ролика.

Текст трека сделан из отдельных и не связанных между собой высказываний министра.