Яна Тоом встретилась с Башаром Асадом

"Имели возможность обсудить сегодня предстоящее перемирие с президентом Асадом непосредственно в Дамаске", - информировал он. Сенатор уточнил, что в состав делегации, находящейся в Сирии, входят три депутата Европарламента, входящие в состав "трех крупнейших политгрупп: народников, социалистов и либералов (Италия, Латвия, Эстония)". В настоящее время, по его словам, вся делегация работает на базе Хмеймим.

Глава профильного комитета Совфеда отметил, что все участники делегации оценивают достижение соглашения по сирийскому урегулированию как важнейшее. "Соглашение важнейшее, по общей оценке", - подчеркнул он.

Парламентарий также рассказал, что беседа членов делегации с президентом Асадом "продолжалась более часа и носила исключительно конструктивный и содержательный характер". "Асад решительно высказался в поддержку предпринимаемых Россией совместно с другими странами усилий по достижению перемирия между конфликтующими сторонами на территории Сирии", - указал он.

Это вторая встреча с Башаром Асадом для депутата Европарламента Яны Тоом. Вчера она сообщила в своем Facebook, что ее второй визит в Сирию - неофициальный и у нее нет ни мандата, ни намерения проводить переговоры.

"Я приехала во внерабочее время, но, разумеется, как член Европарламента, как и в прошлый раз. Это не служебная миссия, у меня нет ни мандата, ни намерения проводить переговоры, но я могу своими глазами увидеть то, о чем вы, дорогие друзья, читаете на Delfi, и встретиться с людьми, которые могут приложить или не приложить усилия для восстановления мира", - пояснила Тоом.