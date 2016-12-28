С нового года в Эстонии начнет действовать алиментный фонд

Для реализации этого проекта в госбюджете Эстонии предусмотрены в 2017 году 7,2 млн евро.

Как пояснили BNS в пресс-службе правительства, целью нового фонда является обеспечение ежемесячными прожиточными деньгами детей, воспитывающихся родителями-одиночками, при условии, что один из родителей не выполняет свои обязанности по материальному содержанию ребенка. Сумма пособия на одного ребенка в месяц может достигать одной сотни евро в соответствии с присужденной решением суда суммой, которую востребуют с родителя, не выплачивающего алименты.

Предпосылкой для получения пособия является то, что в отношении ребенка, которого воспитывает родитель-одиночка, имеется вступившее в силу решение суда и в соответствии с этим решением ведется также исполнительное делопроизводство. О пособии можно ходатайствовать с 1 января 2017 года.

Решение о создании алиментного фонда было включено в программу действий правительства на период с 2015 по 2019 годы с целью смягчить трудности, с которыми сталкиваются родители-одиночки.