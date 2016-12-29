«Обычный человек, планируя поездку в незнакомую страну, часто испытывает стресс: неизвестно, где остановиться, что посмотреть и как отдохнуть, чтобы потом не было жаль потраченного времени. Так что отдых и путешествия вполне могут быть серьезной работой: нужен эксперт, который покажет нам, как это делать качественно и со вкусом. Поэтому мы ищем амбициозного и талантливого человека, который будет регулярно по нашим заданиям летать в командировки в разные точки планеты, составлять подробные планы отдыха и делиться полезными советами», — комментирует Марина Малашенко, глава отдела кадров OneTwoTrip.

В требованиях к кандидату — коммуникабельность, активность в социальных сетях, наличие загранпаспорта и знание английского языка. Обязанности простые: путешествовать по заданиям OneTwoTrip, предлагать свои маршруты, устраивать флешмобы и конкурсы с раздачей промокодов и других призов от OneTwoTrip и компаний-партнеров. Все впечатления нужно описывать в социальных сетях и в блоге. Также директор по отдыху будет послом проекта «Кудаблин? Тудаблин!».

С выбранным кандидатом OneTwoTrip заключит годовой контракт, который включает зарплату 150 000 рублей (немногим более 2300 евро) в месяц, ежемесячный бюджет на путешествия до 250 000 рублей (порядка 3900 евро), а также 30 дней обязательного оплачиваемого отпуска в офисах OneTwoTrip и компаний-партнеров. Подробнее о вакансии можно узнать здесь.

Претендентам на вакансию нужно:

1) сделать в одной из социальных сетей приветственный пост с фото или видеороликом (длительность строго до 15 секунд);

2) в подписи к посту обязательно указать ссылку на целевую страницу и правильные хештеги #chiefvacationofficer и #onetwotrip;

3) пост должен быть таким, что работодатель, посмотрев на него, должен понять: кандидат — будущий директор по отдыху OneTwoTrip.

Последний день подачи заявки — 28 февраля 2017 года, фото и видео, опубликованные после этой даты, рассматриваться не будут. Имя директора по отдыху OneTwoTrip объявит 14 марта 2017 года.