Выбираем дом на эстонском острове

1. Дом в деревне Мёлдри, Сааремаа
В 300 метрах от моря находится этот идиллический сельский дом, которому принадлежит также большой участок - целых 25 400 м². Также имеется еще один, маленький, домик и пруд, где можно купаться и кататься на лодке.
Стоимость недвижимости - 310 000 €. Больше информации и фото на KV.EE.
Foto: Pindi Kinnisvara / KV.EE
2. Деревня Боррбю, остров Вормси
Старый дом из природного камня находится на участке площадью 3000 м². Дом построен в 1930 году и когда-то использовался как конюшня. В процессе реставрации дом получил новую крышу и потолочные перекрытия. На территории имеется фундамент старого дома и колодец.
Дом и земельный участок стоят 49 000 €. Больше информациии фото на KV.EE .
Foto: Olde Vara / KV.EE
3. Порт с маяком и жилым домом в южной части Хийумаа на острове Кассари
Общая площадь территории порта 4 949 м², на которой находятся: жилой дом, помещение для хранения лодок/мастерская, подсобные помещения и пирс длиной 178 метров.
Стоимость объекта - 448 000 €. Больше информации и фото на KV.EE.
Foto: KV.EE
Foto: KV.EE
4. Хутор на острове Абрука
Красный деревянный дом полностью реновирован. Около дома - подсобные строения, баня по-черному и колодец.
Площадь недвижимости - 14 054 м².
Хутор стоит 84 000 €. Больше информациии фото на KV.EE.
Foto: KV.EE
5. Дом на острове Прангли
В деревне Ляэнеотса находится совершенно новый дом, который очень ждет нового хозяина. Размер участка - 1 085 м² и он находится всего в 200 метрах от моря.
Цена объекта - 130 000 €. Больше информации и фото на KV.EE.
Foto: KV.EE