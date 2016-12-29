Выбираем дом на эстонском острове

1. Дом в деревне Мёлдри, Сааремаа

В 300 метрах от моря находится этот идиллический сельский дом, которому принадлежит также большой участок - целых 25 400 м². Также имеется еще один, маленький, домик и пруд, где можно купаться и кататься на лодке.

Стоимость недвижимости - 310 000 €. Больше информации и фото на KV.EE.

Foto: Pindi Kinnisvara / KV.EE

2. Деревня Боррбю, остров Вормси

Старый дом из природного камня находится на участке площадью 3000 м². Дом построен в 1930 году и когда-то использовался как конюшня. В процессе реставрации дом получил новую крышу и потолочные перекрытия. На территории имеется фундамент старого дома и колодец.

Дом и земельный участок стоят 49 000 €. Больше информациии фото на KV.EE .

Foto: Olde Vara / KV.EE

3. Порт с маяком и жилым домом в южной части Хийумаа на острове Кассари

Общая площадь территории порта 4 949 м², на которой находятся: жилой дом, помещение для хранения лодок/мастерская, подсобные помещения и пирс длиной 178 метров.

Стоимость объекта - 448 000 €. Больше информации и фото на KV.EE.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

4. Хутор на острове Абрука

Красный деревянный дом полностью реновирован. Около дома - подсобные строения, баня по-черному и колодец.

Площадь недвижимости - 14 054 м².

Хутор стоит 84 000 €. Больше информациии фото на KV.EE.

Foto: KV.EE

5. Дом на острове Прангли

В деревне Ляэнеотса находится совершенно новый дом, который очень ждет нового хозяина. Размер участка - 1 085 м² и он находится всего в 200 метрах от моря.

Цена объекта - 130 000 €. Больше информации и фото на KV.EE.