Керсти Кальюлайд стала президентом, Юри Ратас – премьер-министром. Если бы политическая жизнь развивалась в привычном ритме, президентом стал бы Сийм Каллас, а Таави Рыйвас путем «тонкой настройки» удержался бы в премьерском кресле. Каждый вечер в политтеатре поднимался бы занавес – и на сцену выходил бы Эдгар Сависаар в роли страдающего мученика от оппозиции.

В ожидаемом темпе продолжался бы еще один процесс: Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) – наши доморощенные правые радикалы – сегодня были бы успешнее, чем когда-либо. Ныне всё по-другому, лошади EKRE растеряли подковы и не скачут как прежде. Невзирая на взрывающиеся в Европе бомбы, грядущий поток беженцев и решение британцев выйти из ЕС. Это удивительно, ведь EKRE есть чем подковать своих лошадок.

Мне жаль Сависаара

Сависаар – герой новой эпохи пробуждения, он дважды приводил свою партию к победе на всеобщих выборах и много лет возглавлял Таллинн, а это не больше и не меньше, чем треть населения страны и примерно половина ВВП. Другой политик с такими заслугами общался бы с ему подобными европейскими политиками – ветеранами конца холодной войны, был бы желанным гостем на последних звонках и в жюри песенных конкурсов на ТВ. Вместо этого Сависаар вынужден заверять народ, что чист как стеклышко, – и верят ему всё меньше.

От Сависаара можно было бы ждать неординарных поступков и тогда, когда он вступает в конфликт с законом. Для сравнения: за схемой обмена земель стоял бывший главный директор Земельного департамента Калев Кангур, манипулировавший десятками участков по всей Эстонии. В ходе самого громкого коррупционного процесса общественность узнала о том, что луга и перелески при посредстве Кангура и министров окружающей среды превращались в городские земельные участки. Имущество, стоившее миллионы крон, меняло собственников. Читать об инкриминируемых Сависаару коррупционных деяниях неловко. Пустые и дешевые делишки, в которых нет ни масштаба, ни злого гения.

Сависаару ставят в упрек арендный договор с одним рестораном, проведение одной конференции, несколько билетов на самолет и счетов за номера в гостиницах, разрешение на строительство дома, обмен земельных участков, договор о строительстве и использование городских денег в избирательной кампании партии. Это всего лишь обычная жадность.

Городской глава Сависаар поддался искушению дензнаками, посчитав, что власть, данная ему голосами избирателей, может принести и запретный для простых смертных доход. Бизнесмены мигом решили на этом нажиться. Такое поведение говорит о коррупционной культуре экономической элиты, о том, что элита уверена: заносить деньги тому, кто принимает решения, за каждый договор – правильно.

Весной-летом Сависаар остался без партии, в ноябре главой центристов стал Юри Ратас. Годом ранее Сависаар торжествовал над противостоявшей ему Кадри Симсон с небольшим, но победным перевесом в 55 голосов. Когда Симсон бросила Сависаару перчатку, подозрения в коррупции уже не были тайной, Сависаара уже отстранили от должности мэра, однако верная Центристская партия все-таки выбрала его.

Это опять же говорит о партийной коррупционной культуре. За новостью о том, что глава партии брал взятки, должна следовать скорая отставка; если человек сам не понимает ситуацию, его должны забаллотировать однопартийцы. Чтобы это понять, центристам понадобился год. Вполне возможно, что Сависаар остался без партии не из-за черного прошлого, а из-за хилого здоровья. Центристы просто перестали верить в его силу – и тем самым открыли двери его конкурентам, которые захватывали одно партийное отделение за другим.

«Я не намерен никуда уходить из политики, но и не считаю нужным участвовать в съезде друзей Ратаса, ведь результат съезда предопределен. То, что я на этот раз не участвую, не означает, что следующий съезд пройдет без меня», – писал Сависаар в заявлении, которое стало его последним на посту главы партии.

В дальнейшем мы услышим только его речи в суде.

Отказ от амбиций и маргинализация

Центристская партия дважды побеждала на всеобщих выборах, в 1999 и 2003 году, однако до кресла премьер-министра Сависаар так и не дотянул. Власть переходила менее успешным конкурентам, более популярная партия оставалась в оппозиции. Затем прошел референдум по вопросу ЕС, когда Сависаар встал на сторону противников присоединения, потом были должность мэра Таллинна и «бронзовые ночи».

Место главы местного самоуправления показалось Сависаару сладким, оно позволяло действовать по-своему в «своем государстве», получая рекордно большие урожаи голосов на выборах. В то же время, занимая это место, неизбежно теряешь в информированности, политических связях и - что еще важнее - в политических амбициях. Молодые центристы страсть как хотели попасть в дом Стенбока и в министерства, но Сависаара это, кажется, не интересовало.

В случае с российскими деньгами Сависаар в итоге отказался оспаривать что-либо в суде, смирившись со званием агента влияния. Когда отказываешься от амбиций, следствием становится маргинализация.

Долговременная отстраненность Центристской партии от мейнстримной политики рельефно проявилась после прихода к власти, когда партийная скамейка кандидатов на министерские должности оказалась столь короткой, что министром пришлось сделать афериста Мартина Репинского. Мы наверняка еще о нем услышим, когда дела на козьей ферме пойдут в гору.

Михаил Стальнухин – типичный пример замешательства депутата, попавшего из оппозиции в коалицию. Он не понял, что если в оппозиции высмеивание и игнорирование прессы лишь укрепляет имидж Центристской партии, то у власти председатель одной из важнейших комиссий парламента обязан предоставлять общественности объяснения.

Точно так же автолизинг, оплачиваемый компенсациями расходов депутата парламента, может быть законен, но если общественность осуждает такие действия депутата без водительских прав, было бы разумно их прекратить. Партия премьер-министра отвечает перед всей страной. Поступки центриста теперь значат куда больше, чем раньше, ныне ему нельзя уже вести откровенно политтехнологическую игру, в которой на кону – всего лишь депутатский мандат.

То, что Ратас при распределении портфелей уступил и Евгению Осиновскому, и Маргусу Цахкна, получив результат хуже ожидаемого, – еще одно свидетельство того, что у человека, долго бывшего не у руля, прискорбно мало опыта политических переговоров. Может, Ратас дольше был в большой политике, однако Осиновский за более короткое время сильнее заматерел.

Избиратель Стальнухина эстоноязычную прессу явно не читает. Одно из последствий маргинализации Сависаара – то, что власть в Центристской партии по-прежнему в руках русскоязычных избирателей. Русскоязычный избиратель настроен куда более проэстонски, чем мы думаем, но лексикон у русских политиков Эстонии и правда такой, что эстонский избиратель его не понимает.

Когда Ратас оказался у власти, западные газеты пестрели громкими заголовками: в Эстонии к власти пришло прокремлевское правительство. Не исключено, что заголовки, принесшие нашим дипломатам немало головной боли и добавившие им тысячи часов работы, были делом рук пиарщиков из Партии реформ, но если средний журналист начнет читать словесные нападки эстонских политиков на Центристскую партию, не нужно становиться жертвой пиара, чтобы в заголовке появилось слово «пророссийский».

Против Европы у нас быть нельзя

Центристская партия Сависаара сама немало сделала для того, чтобы ее называли партией, которую благословил Кремль. Опасаясь потерять русских избирателей, постсависааровская Центристская партия вынуждена будет делать непонятные избирателям Эстонии заявления. Правительство Ратаса платит эту дань каждый день.

Пик трагичности созданного Сависааром образа заложника – то, что ни договор с «Единой Россией», ни молчаливое отречение от депортаций никак не помогают местному русскому избирателю. Проблем нашего русского меньшинства в области образования и интеграции всё это не решает, зато общество раскалывается еще больше.

Видимо, неправильно говорить, что Керсти Кальюлайд должна быть благодарной Сависаару, однако норовистость последнего нельзя недооценивать. Если бы центристов не пошатнула внутренняя распря, расклад сил на президентских выборах мог бы быть совсем иным. Те же причины можно видеть и в возвышении Юри Ратаса. Премьер-министрами становятся благодаря исключительным личным качествам, но если бы не ореол человека, свергнувшего диктатора Эдгара, многое могло бы быть иначе.

Маргинализация Сависаара началась в тот миг, когда он объявил, что голосование на референдуме по ЕС – это личное дело каждого. Он решил быть против. Он не понимал того, что сахар действительно может подорожать и владельцы сельских лавочек могут обозлиться, когда их обяжут ставить у себя умывальники, но желание стать частью Европы – как союза государств, так и валютного союза – затмит любое недовольство.

То же самое случилось в этом году с EKRE Марта и Мартина Хельме. «Может быть, полвека спустя 23 июня станет в Великобритании днем победы, как у нас, – говорил депутат от EKRE Яак Мадисон в апреле этого года своим избирателям. – Будь я британцем, я бы даже не думал, как мне проголосовать».

Я тоже ожидал, что Брекзит увеличит поддержку EKRE. Но вышло наоборот. Ибо Брекзит напомнил эстонцам, что мы сами хотели войти в эксклюзивный клуб и боролись за это. Что Брюссель нам не навязан, что это мечта, родившаяся в ночи Поющей революции. Это лето лишь утвердило нас в том, что политику, который нападает на ЕС, на выборах в Эстонии делать нечего.

Эстония в этом году шла против и европейского, и американского течения. Радикальные популисты побеждают повсюду, а у нас арену покинул Сависаар, один из величайших манипуляторов общественностью эпохи независимости. Взамен мы получили Ратаса, которого на основании первых недель правления можно считать «обычным политиком».

Задача Ратаса – повторить феномен Сависаара, не меньше и не больше. В противном случае центристы потеряют и избирателей, и власть. Кто победит на местных выборах 2017 года в Таллинне? Сможет ли Ратас привести партию к победе на государственных выборах в 2019 году?

Перевод с эстонского.