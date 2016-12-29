Сбежавшего после ДТП 83-летнего Ивана нашли в торговом центре

Вчера, 28 декабря, около 19.45 центр тревоги получил сообщение о ДТП в деревне Экси в Тартумаа, где автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился 83-летний Иван, потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево. Скорая помощь отвезла мужчину в травмопункт, где ему оказали первую помощь и взяли анализ крови на содержание алкоголя. Учитывая поздний час и то обстоятельство, что мужчина родом из Йыгевамаа, он спал в местном социальном доме. Утром Иван покинул его в неизвестном направлении. Телефона у него с собой не было.

Авария в деревне Экси. Фото: Jürgen Puistaja / Kanal 2

К поискам мужчины привлекли патрули Тарту и Йыгева, которые осмотрели окрестности его дома в волости Табивере. Также были проверены расположенные вблизи социального дома магазины, автобусные остановки и другие места, куда Иван мог направиться.