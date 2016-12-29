Цены Uber и Taxify в новогоднюю ночь могут вырасти в несколько раз

Руководитель по развитию Taxify Мартин Виллинг сказал новостному порталу ERR, что спрос на поездки на такси в новогоднюю ночь в 10-14 раз выше, чем в обычное время, но обеспечить в это время большее количество машин на улицах города очень трудно, передает портал Rus.err.

"Мы действительно обучили многих водителей, которых добавили в свою систему, чтобы они могли работать в новогоднюю ночь, и обратная связь от них та же самая: они говорят, что если будут обычные тарифы, которые действуют каждый день, то они предпочтут оставаться дома со своими семьями", - пояснил он.

Генеральный директор Uber Eesti Энн Метсар пояснил, что если спрос превышает предложение, включается динамическое ценообразование и цены растут.

По словам руководителя по развитию Taxify, включенные в систему водители могут сами следить за соотношением спроса и предложения. В обычное время, когда есть больше свободных машин, действует обычный тариф, однако, в часы пик цена возрастает в соответствии со спросом.

Вчера портал Limon.ee сообщал об очень выгодном предложении для водителей Taxify.

«Дорогой партнер! У всех, у кого будет включено приложение, Taxify в порядке исключения изменит цены автоматически согласно требованиям. В час пик цены будут в три-четыре раза выше обычного. Приди и заработай 50-70 евро в час», - говорится в сообщении.