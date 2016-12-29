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Жители Нымме задыхаются от зловония из-за вылитого в канализацию химиката

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В Нымме распространяется неприятный запах, причиной которого послужил вылитый в канализацию химикат, пишет TallinnCity.

"Уведомляем, что 21 декабря в жилом квартале на улицах Раба, Пыллу, бульвар Вабадузе, бульвар Ряннаку было обнаружено химическое загрязнение", - сообщила районная управа Нымме.

Причины попадания химиката в канализацию выясняет Инспекция окружающей среды. В течение прошлой недели работники Tallinna Vesi неоднократно прочищали канализационные трубы, однако химический запах по-прежнему стоит в подвалах многих домов и в помещениях на первом этаже.

"Загрязнение зафиксировано, ликвидацией его последствий занимается Tallinna Vesi AS. Пока неизвестно, сколько времени займет устранение запаха, однако работы по очистке будут продолжаться до тех пор, пока загрязнение не будет ликвидировано. Химический запах не опасен для людей, но может причинить очевидные неудобства при попадании в жилые помещения", - сообщили в районной управе.

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