Райский сад был здесь? Очень похоже

В 1881 году генерал Чарльз Гордон, которого позднее стали называть Гордоном Хартумским, проделал долгий путь от Великобритании до архипелага у берегов Восточной Африки.

На протяжении большей части своей истории Сейшелы, в состав которых входит 115 островов в Индийском океане, были совершенно необитаемы.

Британский офицер не знал, чего ему ожидать, но к тому, что он обнаружил, не был готов никто.

Гордон, человек верующий и богобоязненный, узнал эти края по описанию из библейской Книги Бытия - это был настоящий Эдемский сад.

И вот, 135 лет спустя, я оказалась в той же долине на острове Праслен, которую открыл тогда Гордон. Я знала, что меня ждет, но все равно застыла в изумлении.

Пройдя лишь несколько шагов по Валле-де-Мэ (Майской долине), я погрузилась в ярко-зеленый мир. Пальмовые ветви, похожие на гигантские веера, переплелись в плотный полог, заслонявший небо.

Куда ни глянь - везде был густой лес из исполинских деревьев, достигавших в высоту до 34 метров, с раскидистыми кронами из листьев размером по четыре на десять метров.

Нигде не было ни следа человеческого присутствия, кроме протоптанной тропинки, которая часто скрывалась в зарослях растений.

Здесь, в древних пальмовых джунглях, складывалось впечатление, что другого такого места нет нигде в мире.

Всё здесь было больше, ярче, гуще, мощнее. Мне не пришлось гадать, как выглядела Майская долина при Гордоне, - этот лес остался практически нетронутым еще с доисторических времен.

На мысль об Эдеме Гордона натолкнуло не только райское изобилие.

В Майской долине можно найти загадочный намек на происхождение мужчины и женщины - редкое пальмовое дерево под названием морской кокос, "мужские" и "женские" семена которого подозрительно похожи на репродуктивные органы человека.

Это самые крупные и тяжелые орехи во всем царстве растений, они весят вполне "по-взрослому" - до 30 килограммов.

О морском кокосе ходит столько легенд, что его знают и почитают далеко за пределами его родных Сейшельских островов.

Сотни лет назад, когда эти гигантские семена необычной формы вынесло волнами на берега Аравийского полуострова, они быстро обросли самыми разными мифами.

Их считали символами и дарами плодородия, ходили слухи о том, будто эти семена - мощный афродизиак.

По общему убеждению, гигантские семена были кокосами, выросшими на подводных пальмах: ближневосточные правители предлагали за эти редкие сокровища баснословные богатства, и люди пускались в плавание по коварному океану в напрасных поисках подводных деревьев.

Интересно, что это дерево, известное также под названием сейшельская пальма, растет только на своем родном острове Праслен и еще одном острове в Сейшельском архипелаге, куда оно было завезено людьми.

Семя прорастает в течение трех месяцев, и для того, чтобы из него выросло дерево, оно должно находиться ровно там, где упало, трогать его нельзя.

Легенды о морском кокосе - одна другой невероятнее - облетели все окрестности, но правда оказалась еще более удивительной, чем любой вымысел.

Ступенчатое расположение деревьев - а пальмы с крупными "мужскими" семенами растут рядом с теми, на которых бывают только "женские" семена, - распаляет воображение, особенно ветреными ночами, когда разнополые пальмы сплетаются друг с другом.

За те сорок лет, что Сейшельские острова являются независимым государством, было сделано очень многое для сохранения этого райского сада - одного из самых маленьких объектов всемирного наследия, включенных в перечень ЮНЕСКО.

Морской кокос - символ Сейшельских островов. Смотрители этого национального парка с гордостью и рвением охраняют его территорию, а семена подлежат строгому учету.

Для покупки морского кокоса и туристам, и местным жителям требуется специальное разрешение, и сбор ограниченного числа семян на территории Майской долины доверен только определенным смотрителям.

Любому другому человеку, сорвавшему редкое семечко, грозит пять лет тюрьмы.

Долину населяют самые разнообразные зверушки - все они обладают прямо-таки сверхъестественным умением маскироваться.

Здесь живут гекконы, гигантские слизни, древесные лягушки, хамелеоны, разные насекомые и, конечно же, змеи, знаменитые обитатели Эдемского сада.

Кроме того, в лесу встречаются очень редкие черные попугаи, которые находятся под угрозой исчезновения. Они имеют обыкновение гнездиться в чаше сейшельской пальмы.

Выживание этих птиц зависит от выживания морского кокоса - и наоборот: попугаи опыляют деревья, которые стали единственным местом, пригодным для их обитания.

У Сейшельских островов много тайн. Из 115 островов, составляющих архипелаг, обитаемы только 12, в том числе и Праслен.

Как и на других островах, его гранитное основание окружают красивейшие пляжи с белым песком, над которыми, словно часовые, возвышаются огромные булыжники, каких много на Сейшелах.

Здесь, в маленькой Майской долине, забываешь о том, что всего в нескольких километрах отсюда начинается совсем другой мир.

Много веков ученые спорили об изначальном местоположении райского сада. Идя по Майской долине с ее яркой природой и необычными редкостями, легко представить себе, что библейские события разворачивались именно здесь.