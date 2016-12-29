Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

По словам представителя издательства Ilmamaa Марта Ягомяги, Apollo прекратил долгосрочное сотрудничество из-за того, что магазин не может или не хочет брать книги издательства на реализацию на тех же условиях, как другая крупная сеть книжных магазинов Rahva Raamat AS, а хочет получать книги на льготных условиях, передает портал rus.err.

С января 2017 года книжные магазины Apollo будут на 2% больше брать плату с книги.

По словам члена правления издательства Pegasus Андреса Тийслера, книжные магазины Apollo составляют 30% от продаж издательства Pegasus, он добавил, что надеется на пересмотр договоров.

"Оба издательства на сегодняшний день получили новые проекты договоров, как было договорено на встрече с издательствами", – сказал член правления Apollo Holding OÜ Маури Дорбек, добавив, что очень прискорбно видеть, что два издательства втянули СМИ в переговоры по договорам.