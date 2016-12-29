В Финляндии главу наркополиции приговорили к 10 годам за контрабанду наркотиков

Суд признал доказанным обвинение в том, что 59-летний полицейский помог наркоторговцам ввезти в страну 800 кг гашиша из Нидерландов и распространить их в Финляндии в 2011-2012 годах.

Кроме того, Аарнио был признан виновным в совершении 17 других преступлений, в том числе - запугивании свидетелей.

Аарнио проработал в антинаркотической полиции 30 лет. Он был арестован в 2013 году.

Сам бывший полицейский отвергал все обвинения.

Ранее в сентябре бывший глава наркотической полиции Финляндии получил трехлетний срок по другому делу, связанному с мошенничеством.

Уровень преступности в Финляндии относительно невысок по сравнению с другими европейскими странами.