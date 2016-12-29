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Заболеваемость гриппом в Эстонии растет, зарегистрированы первые смерти

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С 19 по 25 декабря к врачам обратились 4560 пациентов с жалобами на вирусные заболевания дыхательных путей. 49 процентов обратившихся - дети, сообщает Департамент здоровья.

Количество обратившихся к врачу выросло за неделю на 5 процентов, а количество гриппозных или гриппоподобных заболеваний удвоилось.

Большинство заболевших - дети до 5 лет. 30 процентов заболевших - взрослые и пожилые люди.

В этом году заражение вирусом началось раньше обычного. "Обычно мы регистрируем заболевания гриппом в январе, пик заболеваемости выпадает на февраль или даже на март, а в этом году заболевания начались на месяц раньше", - сказала главный специалист центра по борьбе с гриппом Ольга Садикова. Она добавила, что пока заболеваемость сравнительно невысока, поскольку у детей сейчас зимние каникулы, а кроме того, сейчас праздники, поэтому многие могут не обращаться к врачу.

Действительное количество заразившихся может быть выше официальной статистики, сказала Садикова.

Тяжелые случаи гриппа

По данным E-Tervis SA, с начала сезона госпитализированы 70 пациентов, 50 из них - в течение двух последних недель. 25 процентов заболевших - в возрасте от 0 до 4 лет, 18,5 процентов - 5-14 лет, 12 процентов - 15-19 лет. Люди трудоспособного возраста составили немногим больше 24 процентов, 18 процентов госпитализированных - пожилые.

Шестерым понадобилось интенсивное лечение.

По данным трех больниц, из-за гриппа в этом сезоне умерли три человека. Все они входили в группы риска как из-за возраста, так и по причине хронических заболеваний. Все они не были вакцинированы.

Всего с начала сезона лабораторно заболевания вирусом гриппа были подтверждены в 285 случаях, в 278 из них - вирусом группы А, и в 7 случаях - группы В.

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