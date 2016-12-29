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Allikas: Postimees

Фото и видео: нетрезвый водитель устроил в Таллинне гонки с охранниками и угодил в ДТП

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Сегодня около 16.00 внимание охранников из фирмы K Security привлек Mercedes, стиль вождения которого показался им странным.

На перекрестке улиц Техника и Эндла водитель Mercedes проигнорировал красный сигнал светофора. Увидевшие это работники охранной фирмы решили поехать за водителем, стиль вождения которого был опасным для других участников движения. Заметивший погоню водитель Mercedes лишь поддал газу. 

На перекрестке улицы Техника и Палдиского шоссе автомобиль охранников остановился на красный сигнал светофора, тогда водитель Mercedes решил выехать на встречную полосу. Он попытался проехать между машин и дорожным знаком. Этим маневром он зацепил дорожный знак и другой автомобиль и врезался в бордюр. Охранники задержали нарушителя.

Прибывшая на место полиция установила, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, подозрение стражей порядка вызвали расширенные зрачки задержанного. Для того, чтобы выяснить, имело ли место наркотическое опьянение, водителя отправили на экспертизу.

Люди в результате ДТП не пострадали.

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