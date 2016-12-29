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"Эстония страшна не более, чем пригород Санкт-Петербурга"

Российские ученые изучают сценарии войны с Эстонией

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Как сообщает Фонтанка.ру, российские эксперты изучают сценарии возможной войны с Эстонией и дают советы российскому Министерству иностранных дел.

В декабре Российский совет по международным делам – крупнейшая российская некоммерческая общественная организация, в учредителях которой числятся МИД, Минобрнауки и Академия наук, - опубликовал документ, именуемый "Рабочая тетрадь "Россия и Прибалтика: сценарии безопасности в условиях политической напряженности"".

В этом документе на 30 страницах разрабатываются три сценария возможного противостояния с Эстонией. По мнению авторов работы, "регион эволюционирует к модели гибридного конфликта" и, пусть и потенциально, но "приближается к военному противостоянию".

Первый вариант развития событий – "Брестский мир" – ни войны, ни мира, информационное противостояние и склоки на ближайшие пять-семь лет.

Второй – "Война судного дня". Война, которую эксперты предсказывают как локальную.

Третий вариант – "Хельсинки-3" – переговоры, длительные, но с надеждой на прогресс в отношениях.

Вероятность войны оценивается всего в 5 процентов. Впрочем, шансы на успешные переговоры – те же 5 процентов. Скорее всего, считают специалисты РСМД, продолжится унылое противостояние, которое рано или поздно приведет либо к "Войне судного дня", либо к "Хельсинки-3".

Основной автор "Рабочей тетради" – профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского университета, доктор экономических наук Николай Межевич все же исходит из того, что сознательно и специально устраивать большую войну не хочет никто.

"И мне, и моим коллегам приходилось немало общаться с политиками, с экономистами, с представителями экспертного сообщества Эстонии, Латвии и Литвы, После пятой рюмки все признают, что какого-то разумного, приемлемого решения военного конфликта, устраивающего Прибалтику, не существует. Неизвестно, кто победит, но Прибалтики в результате не будет в любом случае. Наши соседи это понимают, и им это не нужно. Мы написали этот сценарий, потому что война, вооруженный конфликт возможны из-за факторов случайных", - считает он.

Каковы же эти случайные факторы? Межевич отмечает, что "при очень большом желании и не очень большом уме и политическом опыте" можно устроить конфликт даже из-за "случайно" зашедшего в воздушное пространство Эстонии самолета. Допускаются и другие варианты развития событий:

"Например, помещение российского пограничного поста находится посередине реки Нарова. Камешком до Эстонии можно докинуть. Кто даст гарантию, что в какой-нибудь праздник пьяный кайтселийтчик не выстрелит в сторону российского пограничного поста?" - задается вопросом Межевич.

Он скептически отнесся к вмешательству в возможный военный конфликт США и указал на то, что Эстония - "второе Купчино" (пригород Санкт-Петербурга - ред.)

"Дело в том, что сейчас в США приходит новая администрация. Один из людей, которые активно работали в команде Трампа, прямо сказал, что устраивать Третью мировую войну и подвергать риску Америку из-за пригородов Петербурга он лично не хочет. Имелась в виду, конечно, Эстония. Эстонцы, конечно, безумно обиделись. Хотя и географически, и демографически по отношению к петербургской агломерации Эстония может рассматриваться ну... не как пригород, а как сосед. Еще одно Купчино. Да, я допускаю, что НАТО может оказаться в стороне, в случае если конфликт будет спровоцирован Эстонией, ее регулярными или нерегулярными силами, вроде Кайтселийта", - сказал Межевич.

Профессор сетует на то, что политический класс Эстонии, Латвии и Литвы настроен на "предельно агрессивную риторику" и констатирует: "все же мы должны договариваться". Но тут же задается вопросом: "С кем? Договариваться с Таллинном, Ригой и Вильнюсом? Или, как нам говорили в том же Таллинне: "Ребята, не беспокойте нас по пустякам. Если есть вопросы – звоните сразу в Вашингтон"".

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