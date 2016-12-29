Суд в Хельсинки отправил владельца эстонского алкогольного интернет-магазина в тюрьму

Уездный суд города Хельсинки приговорил основателя алкогольного интернет-магазина, действовавшего в Эстонии, к тюремному заключению, сообщает портал Yle.fi.

Суд посчитал, что продажа спиртосодержащей продукции через сайт viinakauppa.eu попадает под действие закона об НДС и что продавец являлся налогообязанным в Финляндии. Это означает, что финская казна недосчиталась акцизов на сумму 370 тысяч евро и НДС в размере 60 тысяч евро.

Осужденный является основателей, владельцем и распорядителем в трех компаниях, через которые осуществлялась продажа алкоголя. Суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения, однако проведенное в камере предварительного заключения время сократило этот срок.

Помимо этого, на осужденного наложен запрет на занятие коммерческой деятельностью на четыре года.