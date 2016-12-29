Яна Тоом назвала основную цель своего визита в Сирию

По словам Тоом, в Сирии надеются на то, что перемирие поможет закончить войну. Она также выразила надежду на то, что перемирие будет соблюдаться, сообщает портал ERR.

«Если мы посмотрим на план перемирия, то фактически он означает то, что Россия и Турция гарантируют, что с их стороны, со стороны тех, на кого они могут повлиять и кого они контролируют, перемирие будет соблюдаться», - отметила Тоом.

Она также заявила, что основная цель ее визита в Сирию – это кризис беженцев, который начался в Сирии и решение которого кроется в этой стране.

Тоом подчеркнула, что все расходы на поездку и проживание она покрыла сама. «К Кремлю, Асаду или кому-либо еще они отношения не имеют», - отметила она.