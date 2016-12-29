Правозащитники: первые часы перемирия в Сирии прошли спокойно

Соглашение между правительством Башара Асада и повстанческими группировками было достигнуто при посредничестве России и Турции, которые и станут гарантами соблюдения договоренностей, сообщает Би-би-си.

Рамки соглашения предусматривают диалог с многими вооруженными оппозиционными группировками, но не радикальных джихадистов, таких как "Исламское государство" (организация запрещена в России и ряде других стран), Рабочая партия Курдистана (РПК) и ряд других.

Если перемирие будет соблюдаться, то уже в течение месяца в Казахстане откроются мирные переговоры между конфликтующими сторонами.

По данным медиков и правозащитных организаций в Сирии с начала вооруженного конфликта в марте 2011 года погибли по меньшей мере 300 тысяч человек.

Еще четыре миллиона человек уехали в соседние страны и в Европу в поисках убежища.