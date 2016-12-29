На электростанции Иру было произведено рекордное количество электроэнергии и тепла

«Если объем электроэнергии, произведенной на мусоросжигающей станции, по сути остался прежним по сравнению с 2015 годом, то тепла мы в этом подразделении произвели в 2016 году примерно на 8% больше по сравнению с прошлым годом», - сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

«Также холодная погода, высокая рыночная цена на электроэнергию и сравнительно низкая цена на газ в начале года создала подходящие условия для запуска работающего на газе блока совместного производства, находившегося три года в резерве», - сказал Пайо.

Вместе с продукцией работающих на газе водогрейных котлов и блока совместного производства, электростанция Иру продала в 2016 году 674 гигаватт-часов тепла и 161 гигаватт-час электричества.

По словам Райне Пайо, портфель поставок мусора с договорами точно распланирован как минимум на 6 месяцев вперед, но имеются и долгосрочные договоры продолжительностью до четырех лет.

«Мы должны заранее планировать поставки, чтобы обеспечить снабжение станции топливом. Наш принцип состоит в том, чтобы заключать договоры о поставке отходов на основании конкурсов поставок, где у всех предприятий сектора отходов имеются равные возможности для участия», - сказал Пайо. По его словам, такой подход обеспечивает прозрачный и честный процесс, а договоры заключаются в соответствии с ценой, сформированной по итогам конкурса.

В 2015 году в Эстонии возникло более 308 000 тонн смешанных бытовых отходов. Мусоросжигающий энергоблок электростанции Иру способен в год перерабатывать в энергию до 250 000 тонн смешанных бытовых отходов. Так что, большинство возникающих в Эстонии смешанных бытовых отходов можно переработать на электростанции Иру.