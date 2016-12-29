Комментарий новоизбранного президента США по поводу санкций был коротким, сообщает портал Newsru.com.

"Пришло время для нашей страны перейти к большим и лучшим вещам", - говорится в заявлении Трампа, которое цитирует Politico. "Тем не менее, в интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить новую информацию об этой ситуации", - добавил республиканец.

Ранее Трамп скептически относился к докладам американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США путем взлома серверов Национального комитета Демократической партии, а также почтового ящика Джона Подесты - главы избирательного штаба кандидата-демократа Хиллари Клинтон.

Так, в середине декабря избранный президент назвал смехотворными заявления о том, что во время предвыборной кампании ему оказывали помощь хакеры, связанные с российскими властями. Переходная команда республиканца отвергла подобные обвинения, рассматривая их как попытку демократов делигитимизировать свое президентство еще до вступления в полномочия, которое должно произойти 20 января 2017 года.