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"Эстония страшна не более, чем пригород Санкт-Петербурга"
"Пришло время честно говорить о трудовой миграции"
Год назад казалось, что эстонская политика погрязла во всякого рода мелочах. Реальность оказалась иной. 2016 год стал годом крушения стен и разрушения мифов, пишет колумнист Андрус Карнау.
Кое-кто пророчит в будущем году потепление американско-российских отношений, но не факт, что нас ждет на этом фронте что-то хорошее, пишет журналист Вячеслав Иванов.
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