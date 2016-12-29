В Бразилии пропал греческий посол: в его машине нашли обгоревшее тело

Вероятнее всего, это 59-летний дипломат Кириакос Амиридис, об исчезновении которого сообщила его жена. В последний раз посла видели в понедельник, сообщает Интерфакс.

Сейчас полиция рассматривает несколько версий произошедшего, однако похищение называет наименее вероятной из них, поскольку никто не связывался с семьей Амиридиса для получения выкупа.

Кириакос Амиридис (в центре). / MARCOS CORREA/AFP

Амиридис возглавлял греческое диппредставительство в столице Бразилии, Бразилиа. В Рио он приехал на рождественские и новогодние каникулы.