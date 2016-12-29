Сергей Карякин обыграл Магнуса Карлсена на чемпионате мира по блицу

Карякин черными фигурами вынудил ошибиться и заставил капитулировать своего именитого противника, когда до падения флажка российского гроссмейстера оставалось всего 15 секунд. Норвежец сдался после 97-го хода.

По регламенту турнира, на партию дается по три минуты, по истечении которых добавляется по две секунды к каждому ходу.

После пяти туров Карякин является единоличным лидером чемпионата мира по блицу, который завершится 30 декабря. Россиянин выиграл все партии. Победитель будет определен по результатам 21-го тура.