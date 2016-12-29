Премьер-министр Израиля в новогоднем поздравлении заговорил по-русски

Видеоролик опубликован на официальной странице премьера в Facebook. В нем изображена небольшая "русская" компания, которая собралась встречать Новый год за праздничным столом.

Когда друзья решают, куда им пойти "тусить", один из них внезапно говорит, что он пригласил своего друга - коренного израильтянина. Этим другом оказывается Нетаньяху.

Он садится за стол и по-русски приветствует собравшихся. Далее премьер благодарит "русскоязычных" граждан за их вклад в израильское общество и работу на благо государства Израиль, а затем по-русски произносит: "С Новым годом!" и "Поехали!".

По данным NEWSru Israel, в клипе вместе с Беньямином Нетаньяху снялись известные израильские блогеры Семен Графман, Денис Чарков, Евгений Зарубинский.

В Израиле традиционный европейский Новый год не имеет официального статуса. Его празднуют в основном выходцы из бывшего СССР.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/30dec2016/netanrus.html